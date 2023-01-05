У Харкові суд може випустити з-під варти корегувальницю обстрілів рф

Суд надав можливість вийти під заставу із СІЗО обвинуваченій у коригуванні обстрілів армії рф по житлових будинках, лікарнях, магазинах та позиціях ЗСУ, повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Дзержинський райсуд Харкова від 22 грудня 2022 року змінив запобіжний захід Дар’ї Кригіній “утримання під вартою” на можливість внести заставу у розмірі 496,2 тис. грн., стало відомо з судового реєстру.

У квітні минулого року СБУ затримала 29-річну Дар’ю Кригіну, підозрювану у співпраці зі спецслужбами рф.

“29-річна українка прибула до Харківської області з тимчасово окупованої території України. За завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України”, – повідомила СБУ.

Жінка передала координати і допомогла армії рф скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах та житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок вказаних ракетних обстрілів є загиблі та поранені.

Під час обшуку, у Кригіної знайшли 134,05 тис. євро, 216,85 тис. дол. та 730,65 тис. рублів.

Зараз в судовому реєстрі більшість ухвал, які стосуються Кригіної, є закритими.

Дзержинський райсуд Харкова від 3 листопада обрав відносно Кригіної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 1 січня 2023 року, без визначення розміру застави. В судовому засіданні 22 грудня, захисники обвинуваченої просили застосувати до неї запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням засобів електронного контролю. Кригіна підтримала думку своїх захисників.

Суд приймаючи рішення, враховував, що Кригіна має родичів на тимчасово окупованої території України, до яких може втекти. Також суд прийняв до уваги, що обвинувачена перебуває під вартою тривалий проміжок часу, а саме з 21 квітня 2022 року. Тому залишив Кригіну під вартою до 19 лютого 2023 року, але з можливістю внести заставу у розмірі 496,2 тис. грн. та вийти з-під варти.

Варто зазначити, що справу Кригіної передали до суду і вона набула статусу обвинуваченої.

ХАЦ встановив, що Кригіна родом з Луганської області. В 2015 році вона закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Однокурсником Кригіної є заступник голови облради Богдан Мальований, у якого знайшли російський паспорт незадовго до початку війни.

Кригіна раніше була викладачкою Харківського національного університету внутрішніх справ та має 7 наукових статей (2 цитування іншими авторами).

Що захистила науковий ступінь як кандидат юридичних наук від 2018 року за спеціальністю – Адміністративне право і процес: фінансове право: інформаційне право (“Правове регулювання податків на майно в Україні”).

В спецвипуску Міністерства освіти і науки України щодо анонсу захисту дисертації Кригіної вказано, що вона була аспірантом кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Кригіна намагалася робити кондитерські вироби, працювати дизайнеркою. А потім влаштувалася в маркетингове агентство для роботи в окупованому Луганську.

Кригіна активно каталася на окуповану територію, була в Ялті. В 2021 році вона їздила до москви.

Після початку військового вторгнення у своїх соцмережах Кригіна написала, що “знайшла плюси у обстановці”.

Мешкала Кригіна у Харкові в одній з новобудов на вул. Культури.



Ймовірно, саме цю квартиру в новобудові на вул. Культури і пригадували у судовому засіданні захисники Кригіної, коли говорили, що має постійне місце проживання в Харкові.