Сотні тисяч, що знайшли в коригувальниці у Харкові, суд віддав орендодавцю
Юрист Харківського антикорупційного центру повідомив про несподіваний поворот у справі російської коригувальниці Дар’ї Кригіної, яку нещодавно засудили в Харкові.
Саму Кригіну суд відправив за ґрати на 11 років. За даними слідства, жінка коригувала вогонь по освітніх, медичних, торгових об’єктах та житлових кварталах у центрі міста. Усе це вона робила, проживаючи на орендованій квартирі. Під час обшуку там виявили солідні суми грошей: 216 850 доларів США, 149 050 євро, 730 650 російських рублів. А також техніку: ноутбук, планшет, фотоапарат, Ipad, телефон Apple Iphone X та двадцятирічний телефон Samsung.
За інформацією юриста ХАЦ Володимира Рисенка, усе перераховане (крім Iphone) суд вирішив повернути… власнику квартири, яку винаймала Дар’я.
“Конфіскував у обвинуваченої 11-й айфон, а щодо всього іншого вказав: “Речові докази по кримінальному провадженню (далі перелік майна і кожної купюри повернених коштів) – повернути законному володільцю – власнику квартири та скасувати з них арешт”, – процитував Рисенко.
Такий судовий казус юрист прокоментував риторичним питанням: “Усі ж орендодавці завжди здають квартиру і залишають там валюти на три – чотири таких квартири, правда? Ви ж теж так знімали свої квартири?”
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Він наголосив, що суд ніяк не обґрунтував, чому раптом вирішили, що ці кошти та техніка належать власнику квартири, а не коригувальниці, яка її винаймала.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юрист Харківського антикорупційного центру повідомив про несподіваний поворот у справі російської коригувальниці Дар’ї Кригіної, яку нещодавно засудили в Харкові".