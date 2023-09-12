Сотні тисяч, що знайшли в коригувальниці у Харкові, суд віддав орендодавцю

Юрист Харківського антикорупційного центру повідомив про несподіваний поворот у справі російської коригувальниці Дар’ї Кригіної, яку нещодавно засудили в Харкові.

Саму Кригіну суд відправив за ґрати на 11 років. За даними слідства, жінка коригувала вогонь по освітніх, медичних, торгових об’єктах та житлових кварталах у центрі міста. Усе це вона робила, проживаючи на орендованій квартирі. Під час обшуку там виявили солідні суми грошей: 216 850 доларів США, 149 050 євро, 730 650 російських рублів. А також техніку: ноутбук, планшет, фотоапарат, Ipad, телефон Apple Iphone X та двадцятирічний телефон Samsung.

За інформацією юриста ХАЦ Володимира Рисенка, усе перераховане (крім Iphone) суд вирішив повернути… власнику квартири, яку винаймала Дар’я.

“Конфіскував у обвинуваченої 11-й айфон, а щодо всього іншого вказав: “Речові докази по кримінальному провадженню (далі перелік майна і кожної купюри повернених коштів) – повернути законному володільцю – власнику квартири та скасувати з них арешт”, – процитував Рисенко.

Такий судовий казус юрист прокоментував риторичним питанням: “Усі ж орендодавці завжди здають квартиру і залишають там валюти на три – чотири таких квартири, правда? Ви ж теж так знімали свої квартири?”

Він наголосив, що суд ніяк не обґрунтував, чому раптом вирішили, що ці кошти та техніка належать власнику квартири, а не коригувальниці, яка її винаймала.