Сотрудница харьковского энергопредприятия сдала данные о нем ФСБ РФ — приговор

К десяти годам тюрьмы приговорили 45-летнюю жительницу села Довжик Золочевской громады. Прокуроры доказали, что она корректировала вражеские обстрелы по Харьковщине.

Как информирует областная прокуратура, в поле зрения ФСБ РФ женщина попала неслучайно: она довольно часто ездила в Москву и Белгород и никогда не скрывала пророссийскую позицию. Через Telegram она передавала представителю российской спецслужбы информацию о местонахождении украинских военных в селе.

Фигурантка работала на харьковском предприятии энергетической отрасли Украины и также передала врагу данные об этом промышленном объекте, чтобы российские военные в дальнейшем могли нанести по нему удар.

Задержали женщину в августе 2023 года. В суде свою вину не признала. Только объяснила, что действительно общалась с представителями РФ и получила от них 10 тысяч гривен.

Дергачевский райсуд Харьковской области признал женщину виновной в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 114-2 УКУ). Продолжается срок на апелляционное обжалование.