Сотрудница харьковского энергопредприятия сдала данные о нем ФСБ РФ — приговор
К десяти годам тюрьмы приговорили 45-летнюю жительницу села Довжик Золочевской громады. Прокуроры доказали, что она корректировала вражеские обстрелы по Харьковщине.
Как информирует областная прокуратура, в поле зрения ФСБ РФ женщина попала неслучайно: она довольно часто ездила в Москву и Белгород и никогда не скрывала пророссийскую позицию. Через Telegram она передавала представителю российской спецслужбы информацию о местонахождении украинских военных в селе.
Фигурантка работала на харьковском предприятии энергетической отрасли Украины и также передала врагу данные об этом промышленном объекте, чтобы российские военные в дальнейшем могли нанести по нему удар.
Задержали женщину в августе 2023 года. В суде свою вину не признала. Только объяснила, что действительно общалась с представителями РФ и получила от них 10 тысяч гривен.
Дергачевский райсуд Харьковской области признал женщину виновной в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 114-2 УКУ). Продолжается срок на апелляционное обжалование.
Читайте также: В Харькове ООО задолжало за аренду земли 850 тыс. грн: деньги взыскал суд
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: корректировщица, приговор, суд, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сотрудница харьковского энергопредприятия сдала данные о нем ФСБ РФ — приговор»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 17:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К десяти годам тюрьмы приговорили 45-летнюю жительницу села Довжик Золочевской громады. Прокуроры доказали, что она корректировала вражеские обстрелы по Харьковщине.".