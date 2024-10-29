В Харькове ООО задолжало за аренду земли 850 тыс. грн: деньги взыскал суд
Суд взыскал с предприятия-должника почти 850 тыс. грн. По данным Харьковской областной прокуратуры, ООО в 2020 году не платило аренду за пользование земельным участком.
Речь идет о нежилом здании площадью почти 3600 кв. метров по улице Индустриальной. Прокуратурой установлено, что право собственности на это здание зарегистрировано на ООО с конца 2020 года. Однако земельный участок площадью более 0,6 га под этим объектом не был оформлен.
К тому же предприятие задолжало Харьковской громаде за аренду почти 850 тыс. грн, добавили в прокуратуре.
Поэтому правоохранители направили соответствующий иск в суд, удовлетворенного в полном объеме – ООО должно было заплатить указанную сумму.
«Однако еще в период рассмотрения иска предприятие, чтобы в дальнейшем избежать исполнения решения суда, передало принадлежащую ему недвижимость в уставный капитал связанного с ним юридического лица», — добавили в прокуратуре.
Однако правоохранители не остановились – подали иск на два частных предприятия о признании недействительным передачу недвижимости.
«Выполнение судебного решения по иску прокурора поставило бенифициара перед выбором — погашение долга или реализация арестованного имущества из публичных торгов для погашения долга за счет реализуемого имущества предприятия», — добавили в прокуратуре.
Сейчас предприятие-должник уплатило почти 850 тыс. гривен за пользование землями — средства поступили в местный бюджет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, долг, ооо, предприятие, прокуратура, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд взыскал с предприятия-должника почти 850 тыс. грн. По данным Харьковской областной прокуратуры, ООО в 2020 году не платило аренду за пользование земельным участком.".