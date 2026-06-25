«Ксерил» проекты укрытий для школьников: директору ООО вручили подозрение

Это уже третье дело в отношении предпринимателя, о котором сообщила областная прокуратура. Все — по одной схеме: копию выдавали за новую документацию.

Фигурант — предприниматель из Полтавы, директор нескольких обществ с ограниченной ответственностью. По версии следствия, он наладил схему создания укрытий «под копирку». При этом каждое выдавал за новый проект, потребовавший немалых средств на разработку. Очередное такое укрытие-клон спроектировали для лицея на территории Натальинской громады в Берестинском районе. Договор на разработку документации заключили в августе 2023 года.

«Соглашение касалось изготовления проектно-сметной документации для строительства бомбоубежища в местном лицее на сумму более 2,1 млн гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В этот раз в ход пошли документы, которые создавали для школы в Люботине. Их выдали за новые. Оплату за копипаст предприниматель получил.

«Судебная экспертиза подтвердила, что изготовленная документация содержит признаки повторного использования по другому договору, поэтому стоимость проектных работ должна быть значительно ниже и составлять 400 тыс. гривен. В результате этих преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,7 млн ​​гривен», — заявили в прокуратуре.

Там отметили, что два дела относительно этого предпринимателя ранее уже передали в суд. Они касаются аналогичных махинаций на общую сумму более 10 млн грн.

Напомним, более тысячи укрытий необходимо установить на остановках транспорта в Харьковской области только первоочередно. В целом потребность — существенно больше. Такие данные привел начальник ХОВА Олег Синегубов