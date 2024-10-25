Земли заказника на Харьковщине отдали в частные руки: подозревают чиновника
4 га земли на территории орнитологического заказника «Куплеватское» в Изюмском районе незаконно передали двум гражданам. Прокуратура оспаривает это решение в суде.
По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемый по делу — действующий на тот момент и. о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области.
«Чиновник незаконно утвердило техническую документацию по землеустройству на 4 га земли, тем самым способствовал их выбытию из государственной собственности и последующей передачи двум гражданам. В дальнейшем земельные участки перешли уже в аренду к двум местным фермерам, которые там осуществляли сельскохозяйственную деятельность», — рассказали правоохранители.
На территории этого заказника проживают различные виды птиц, в том числе редкие, занесенные в Европейский Красный список.
Правоохранители разоблачили фигуранта в Киеве. Сейчас он занимает должность директора одного из департаментов Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УКУ). Если его вину докажут, мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.
Сейчас прокуроры подали в суд иски о возвращении этих земель в собственность государства.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заказник, земли, прокуратура, птицы, харьковщина, чиновник;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 га земли на территории орнитологического заказника «Куплеватское» в Изюмском районе незаконно передали двум гражданам. Прокуратура оспаривает это решение в суде.".