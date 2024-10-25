Землі заказника на Харківщині віддали у приватні руки: підозрюють посадовця
4 га землі на території орнітологічного заказника «Куплеватське» на Ізюмщині незаконно передали двом громадянам. Прокуратура оскаржує це рішення в суді.
За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваний у справі – чинний на той момент в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Харківській області.
«Посадовець незаконно затвердив технічну документацію із землеустрою на 4 га землі, тим самим посприяв їх вибуттю з державної власності та подальшої передачі двом громадянам. У подальшому земельні ділянки перейшли вже в оренду до двох місцевих фермерів, які провадили там сільськогосподарську діяльність», – розповіли правоохоронці.
Зазначається, що на території цього заказника проживають різні види птахів, у тому числі рідкісні, занесені до Європейського Червоного списку.
Правоохоронці викрили фігуранта у Києві. Наразі він обіймає посаду директора одного з департаментів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 ККУ). Якщо його провину докажуть, чоловіку загрожує до 6 років тюрми.
Наразі прокурори подали до суду позови щодо повернення
Читайте також: Через пам’ятку археології і скіфський могильник судяться на Харківщині
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заказник, земли, прокуратура, птицы, харківщина, чиновник;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Землі заказника на Харківщині віддали у приватні руки: підозрюють посадовця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 га землі на території орнітологічного заказника «Куплеватське» на Ізюмщині незаконно передали двом громадянам. Прокуратура оскаржує це рішення в суді.".