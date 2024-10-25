Землі заказника на Харківщині віддали у приватні руки: підозрюють посадовця

4 га землі на території орнітологічного заказника «Куплеватське» на Ізюмщині незаконно передали двом громадянам. Прокуратура оскаржує це рішення в суді.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваний у справі – чинний на той момент в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Харківській області.

«Посадовець незаконно затвердив технічну документацію із землеустрою на 4 га землі, тим самим посприяв їх вибуттю з державної власності та подальшої передачі двом громадянам. У подальшому земельні ділянки перейшли вже в оренду до двох місцевих фермерів, які провадили там сільськогосподарську діяльність», – розповіли правоохоронці.

Зазначається, що на території цього заказника проживають різні види птахів, у тому числі рідкісні, занесені до Європейського Червоного списку.

Правоохоронці викрили фігуранта у Києві. Наразі він обіймає посаду директора одного з департаментів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 ККУ). Якщо його провину докажуть, чоловіку загрожує до 6 років тюрми.

Наразі прокурори подали до суду позови щодо повернення