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Через пам’ятку археології і скіфський могильник судяться на Харківщині

Суспільство 21:11   23.10.2024
Оксана Якушко
Через пам’ятку археології і скіфський могильник судяться на Харківщині

5 позовних заяв в інтересах держави подала Богодухівська окружна прокуратура до суду, щоб повернути державі Городище «Полкова Микитівка» і скіфський могильник, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Виконком Полково-Микитівської сільради Богодухівського району в 2001 році передав у приватну власність фізособам п’ять земельних ділянок площею понад 26 га для товарного сільськогосподарського виробництва. Потім ці землі передали в оренду фермерському господарству.

Але на цих земельних ділянках повністю або частково знаходиться об’єкт культурної спадщини пам’ятки археології національного значення Городище «Полкова Микитівка» і могильник.

Згідно з законом, землі історико-культурного призначення із розташованою на них пам’яткою археології у приватну власність заборонено передавати.

Тому прокурори звернулися до суду.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 21:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 позовних заяв в інтересах держави подала Богодухівська окружна прокуратура до суду, щоб повернути державі Городище «Полкова Микитівка» і скіфський могильник.".