Через пам’ятку археології і скіфський могильник судяться на Харківщині
5 позовних заяв в інтересах держави подала Богодухівська окружна прокуратура до суду, щоб повернути державі Городище «Полкова Микитівка» і скіфський могильник, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Виконком Полково-Микитівської сільради Богодухівського району в 2001 році передав у приватну власність фізособам п’ять земельних ділянок площею понад 26 га для товарного сільськогосподарського виробництва. Потім ці землі передали в оренду фермерському господарству.
Але на цих земельних ділянках повністю або частково знаходиться об’єкт культурної спадщини пам’ятки археології національного значення Городище «Полкова Микитівка» і могильник.
Згідно з законом, землі історико-культурного призначення із розташованою на них пам’яткою археології у приватну власність заборонено передавати.
Тому прокурори звернулися до суду.
Читайте також: Понад 3 тисячі років. Археологи знайшли рідкісне поховання сім’ї під Харковом
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: городище, скифский могильник, Скифское наследие, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Через пам’ятку археології і скіфський могильник судяться на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 21:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 позовних заяв в інтересах держави подала Богодухівська окружна прокуратура до суду, щоб повернути державі Городище «Полкова Микитівка» і скіфський могильник.".