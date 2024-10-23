Через пам’ятку археології і скіфський могильник судяться на Харківщині

5 позовних заяв в інтересах держави подала Богодухівська окружна прокуратура до суду, щоб повернути державі Городище «Полкова Микитівка» і скіфський могильник, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Виконком Полково-Микитівської сільради Богодухівського району в 2001 році передав у приватну власність фізособам п’ять земельних ділянок площею понад 26 га для товарного сільськогосподарського виробництва. Потім ці землі передали в оренду фермерському господарству.

Але на цих земельних ділянках повністю або частково знаходиться об’єкт культурної спадщини пам’ятки археології національного значення Городище «Полкова Микитівка» і могильник.

Згідно з законом, землі історико-культурного призначення із розташованою на них пам’яткою археології у приватну власність заборонено передавати.

Тому прокурори звернулися до суду.