Из-за памятника археологии и скифского могильника судятся на Харьковщине
5 исковых заявлений в интересах государства подала Богодуховская окружная прокуратура в суд, чтобы вернуть государству Городище «Полковая Никитовка» и скифский могильник, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Исполком Полково-Никитовского сельсовета Богодуховского района в 2001 году передал в частную собственность физлицам пять земельных участков площадью более 26 га для товарного сельскохозяйственного производства. Затем эти земли передали в аренду фермерскому хозяйству.
Но на этих земельных участках полностью или частично находится объект культурного наследия памятника археологии национального значения Городище «Полковая Никитовка» и могильник.
Согласно закону, земли историко-культурного назначения с расположенным на них памятником археологии в частную собственность запрещено передавать.
Поэтому прокуроры обратились в суд
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: городище, скифский могильник, Скифское наследие, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 21:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 исковых заявлений в интересах государства подала Богодуховская окружная прокуратура в суд, чтобы вернуть государству Городище «Полковая Никитовка» и скифский могильник.".