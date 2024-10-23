Live
  • Ср 23.10.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.71

Из-за памятника археологии и скифского могильника судятся на Харьковщине

Общество 21:11   23.10.2024
Оксана Якушко
Из-за памятника археологии и скифского могильника судятся на Харьковщине Городище «Полковая Никитовка» и скифский могильник. Фото: Википедия

5 исковых заявлений в интересах государства подала Богодуховская окружная прокуратура в суд, чтобы вернуть государству Городище «Полковая Никитовка» и скифский могильник, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Исполком Полково-Никитовского сельсовета Богодуховского района в 2001 году передал в частную собственность физлицам пять земельных участков площадью более 26 га для товарного сельскохозяйственного производства. Затем эти земли передали в аренду фермерскому хозяйству.

Но на этих земельных участках полностью или частично находится объект культурного наследия памятника археологии национального значения Городище «Полковая Никитовка» и могильник.

Согласно закону, земли историко-культурного назначения с расположенным на них памятником археологии в частную собственность запрещено передавать.

Поэтому прокуроры обратились в суд

Читайте также: Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
Вырастут ли цены на картофель и лук на Харьковщине: дефицит не прогнозируют
Вырастут ли цены на картофель и лук на Харьковщине: дефицит не прогнозируют
23.10.2024, 14:20
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
23.10.2024, 12:50
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
22.10.2024, 09:08
В КП «Харьковводоканал» – новый руководитель (фото)
В КП «Харьковводоканал» – новый руководитель (фото)
23.10.2024, 16:22
Из-за памятника археологии и скифского могильника судятся на Харьковщине
Из-за памятника археологии и скифского могильника судятся на Харьковщине
23.10.2024, 21:11

Новости по теме:


Вы читали новость: «Из-за памятника археологии и скифского могильника судятся на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 21:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 исковых заявлений в интересах государства подала Богодуховская окружная прокуратура в суд, чтобы вернуть государству Городище «Полковая Никитовка» и скифский могильник.".