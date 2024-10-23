Из-за памятника археологии и скифского могильника судятся на Харьковщине

5 исковых заявлений в интересах государства подала Богодуховская окружная прокуратура в суд, чтобы вернуть государству Городище «Полковая Никитовка» и скифский могильник, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Исполком Полково-Никитовского сельсовета Богодуховского района в 2001 году передал в частную собственность физлицам пять земельных участков площадью более 26 га для товарного сельскохозяйственного производства. Затем эти земли передали в аренду фермерскому хозяйству.

Но на этих земельных участках полностью или частично находится объект культурного наследия памятника археологии национального значения Городище «Полковая Никитовка» и могильник.

Согласно закону, земли историко-культурного назначения с расположенным на них памятником археологии в частную собственность запрещено передавать.

Поэтому прокуроры обратились в суд