Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом

Странные кости обнаружил переселенец из Кривого Рога во время прогулки с сыном на Змиевских кручах в Харьковской области. Благодаря им, археологи именно там нашли захоронение семьи передскифского периода, что большая редкость.

Семейное захоронение датированно 15-13 вв. до н.э., сообщила старший научный сотрудник Змиевского краеведческого музея Ирина Саянана на своей странице в Facebook.

«9 июня Спасательная археологическая служба Харьковской области и работники Харьковского исторического и Змиевского краеведческого музеев провели археологические раскопки на Змиевских кручах, в результате которых обнаружили групповое захоронение позднего этапа срубного культурно-исторического сообщества (15-13 вв. ). Эта культура в тот период была широко распространена в степной и лесостепной зоне Украины», – сообщила ученый.



Захоронение обнаружили переселенцы из Кривого Рога 10-летний Лев Кошман и его отец Сергей Кошман.

«Отец с сыном приехали на Змиевские кручи, чтобы полюбоваться видами. Мальчик в окопе разглядел кость, которая впоследствии оказалась человеческим черепом. Не зная, что делать дальше, отец и сын обратились в Змиевский краеведческий музей. Сразу же на место находки выехали работники музея, которые у человеческого черепа нашли фрагменты лепного сероглиняного горшка. К сожалению, часть горшка утрачена в результате земляных работ экскаватора. Но и те фрагменты, которые нашли, свидетельствуют о том, что этот горшок принадлежит скифскому, или даже передскифскому периоду», — рассказала Ирина Саян.

Фотографии находок в тот же день отправили в археологическую службу Харьковской области. И результат не заставил себя ждать. Находка заинтересовала археологов, и они провели охранные исследования этого захоронения.

Во время раскопок археологи обнаружили 3 захоронения срубной культуры (5-13 вв. до н.э.). И что любопытно, это не окончательное количество захоронений в могильнике. Могильные пятна показывают, что там есть другие захоронения людей того периода, и их может быть до 20 человек.

Археологи предполагают, что это редкий тип семейного захоронения, который находят на территории Харьковской области очень редко.

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