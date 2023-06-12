Live
  • Понедельник 12.06.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом

Культура 17:18   12.06.2023
Оксана Якушко
Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом

Странные кости обнаружил переселенец из Кривого Рога во время прогулки с сыном на Змиевских кручах в Харьковской области. Благодаря им, археологи именно там нашли захоронение семьи передскифского периода, что большая редкость.

Семейное захоронение датированно 15-13 вв. до н.э., сообщила старший научный сотрудник Змиевского краеведческого музея Ирина Саянана на своей странице в Facebook.

«9 июня Спасательная археологическая служба Харьковской области и работники Харьковского исторического и Змиевского краеведческого музеев провели археологические раскопки на Змиевских кручах, в результате которых обнаружили групповое захоронение позднего этапа срубного культурно-исторического сообщества (15-13 вв. ). Эта культура в тот период была широко распространена в степной и лесостепной зоне Украины», – сообщила ученый.


Захоронение обнаружили переселенцы из Кривого Рога 10-летний Лев Кошман и его отец Сергей Кошман.

«Отец с сыном приехали на Змиевские кручи, чтобы полюбоваться видами. Мальчик в окопе разглядел кость, которая впоследствии оказалась человеческим черепом. Не зная, что делать дальше, отец и сын обратились в Змиевский краеведческий музей. Сразу же на место находки выехали работники музея, которые у человеческого черепа нашли фрагменты лепного сероглиняного горшка. К сожалению, часть горшка утрачена в результате земляных работ экскаватора. Но и те фрагменты, которые нашли, свидетельствуют о том, что этот горшок принадлежит скифскому, или даже передскифскому периоду», — рассказала Ирина Саян.

Фотографии находок в тот же день отправили в археологическую службу Харьковской области. И результат не заставил себя ждать. Находка заинтересовала археологов, и они провели охранные исследования этого захоронения.

Во время раскопок археологи обнаружили 3 захоронения срубной культуры (5-13 вв. до н.э.). И что любопытно, это не окончательное количество захоронений в могильнике. Могильные пятна показывают, что там есть другие захоронения людей того периода, и их может быть до 20 человек.

Археологи предполагают, что это редкий тип семейного захоронения, который находят на территории Харьковской области очень редко.

Читайте также: На Харьковщине предприниматели должны вернуть государству особо ценные земли

Автор: Оксана Якушко
Популярно
РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)
РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)
12.06.2023
Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом
Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом
12.06.2023
Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых
Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых
12.06.2023
Если Путин умрет или его устранят. Китай разрабатывает запасной план – СМИ
Если Путин умрет или его устранят. Китай разрабатывает запасной план – СМИ
12.06.2023
В Бабях под Харьковом коммунальщики восстанавливают дорогу
В Бабях под Харьковом коммунальщики восстанавливают дорогу
12.06.2023
Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня
Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня
12.06.2023

Новости по теме:

17:18
Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом
15:58
Подрыв курсантов: начальника кафедры отправили под домашний арест и уволили
14:04
Громко праздновали: в Харькове пьяный мужчина угрожал соседям гранатой
13:43
Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня
20:16
Россияне обстреляли Циркуны под Харьковом из РСЗО «Ураган», раненых нет

  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 17:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Странные кости обнаружил переселенец из Кривого Рога во время прогулки с сыном на Змиевских кручах в Харьковской области. Благодаря им, археологи именно там нашли захоронение семьи передскифского периода, что большая редкость.".