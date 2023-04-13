На Харьковщине предприниматели должны вернуть государству особо ценные земли

Прокуратура требует вернуть государству особо ценные земли достопримечательности археологии – городища «Закозаровское» стоимостью почти 600 млн грн.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По их данным, решением исполнительного комитета Харьковского облсовета от 17.03.1986 взят на государственный учет объект культурного наследия – памятник археологии городище «Закозаровское». Оно относится к эпохе раннего железа, 6—4 ст. до н. э. скифские времена.

При этом установлено, что распоряжением главы Харьковской районной госадминистрации от 07.05.2008 эти земельные участки передали в собственность 23 физических лиц и предприятия для ведения личного сельского хозяйства. Земельные участки расположены за пределами населённого пункта на территории Люботинского городского совета.

«В то же время, проведенными по инициативе окружной прокуратуры геодезическими исследованиями установлено, что ряд земельных участков общей площадью 34 га и стоимостью почти 600 млн грн, относительно которых зарегистрировано право частной собственности, частично находятся в пределах объекта культурного наследия памятки археологии — городища «Закозаровское », – сообщили в прокуратуре.

Также добавили правоохранители, согласно ч. 4 ст. 33 Закона Украины «Об охране культурного наследия», в пределах историко-культурного заповедника и историко-культурной заповедной территории запрещается деятельность, что негативно влияет или может отрицательно повлиять на состояние сохранения объектов культурного наследия, режим их охраны и использования.

Правоохранители подали иск о возвращении указанных земель государству.

Кроме того, прокуроры подали иск против 23 физических лиц и предприятия об устранении препятствий в пользовании и распоряжении землями историко-культурного назначения.

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