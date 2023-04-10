Прокуратура требует вернуть землю в Харькове на 100 млн грн

Прокуратура обратилась в суд, чтобы расторгнуть аренду на землю по ул. Луи Пастера в Харькове.

«Установлено, что на основании решения Харьковского городского совета предприятию в 2007 году был передан в аренду земельный участок площадью около 1 га для строительства квартала индивидуальных жилых домов по ул. Луи Пастера в Харькове. Однако предприятие так и не приступило к строительству и даже не получило разрешительные документы на выполнение строительных работ», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Такое бездействие предприятия нарушает условия аренды земли, заявили в прокуратуре. Так что прокуроры обратились суд с требованием расторгнуть договор аренды и возвратить участок стоимостью более 100 млн грн в собственность тергромады Харькова.

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Хозсуд уже открыл производство по делу.