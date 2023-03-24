Земельный участок стоимостью 390 млн грн вернется в собственность Харькова

В Харьковскую городскую территориальную громаду частник должен вернуть земельный участок площадью почти 6,5 га.

Харьковская областная прокуратура установила, что между мэрией города и обществом с ограниченной ответственностью в 2021 году был заключен договор аренды земельного участка стоимостью более 390 миллионов гривен, расположенного в Индустриальном районе. Там предприятие должно было реконструировать нежилое здание и построить реабилитационно-профилактический комплекс.

Однако, по данным прокуратуры, процедура передачи земельного участка в аренду проходила без проведения земельных торгов.

Хозяйственный суд Харьковщины удовлетворил иск прокуратуры – признал договор недействительным и отменил решение мэрии Харькова.

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