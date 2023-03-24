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Земельный участок стоимостью 390 млн грн вернется в собственность Харькова

Общество 12:50   24.03.2023
Земельный участок стоимостью 390 млн грн вернется в собственность Харькова Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковскую городскую территориальную громаду частник должен вернуть земельный участок площадью почти 6,5 га.

Харьковская областная прокуратура установила, что между мэрией города и обществом с ограниченной ответственностью в 2021 году был заключен договор аренды земельного участка стоимостью более 390 миллионов гривен, расположенного в Индустриальном районе. Там предприятие должно было реконструировать нежилое здание и построить реабилитационно-профилактический комплекс.

Однако, по данным прокуратуры, процедура передачи земельного участка в аренду проходила без проведения земельных торгов.

Хозяйственный суд Харьковщины удовлетворил иск прокуратуры – признал договор недействительным и отменил решение мэрии Харькова.

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 12:50;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковскую городскую территориальную громаду частник должен вернуть земельный участок площадью почти 6,5 га.".