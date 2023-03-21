Прокуратура вернула в собственность Харькова участок 7 га земли за 400 млн
Землю на территории Харькова передали в аренду ООО для строительства складских помещений. Но предприятие ничего не строило и не платило за землю.
«Суд удовлетворил исковое заявление, поданное Немышлянской окружной прокуратурой г. Харькова в интересах государства в лице Харьковского городского совета к ООО о расторжении договора аренды и возврате земельного участка», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Возвращенная городу земля находится на ул. Водопроводной. Это 7 гектаров, на которых должна была появиться база для хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Землю передали в аренду ООО. И на этом все и закончилось.
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«Разрешительные документы по осуществлению строительства обществу с ограниченной ответственностью не выдавались. Договор аренды при этом до настоящего времени не прекращен.В результате того, что ООО не платит арендную плату за пользование землей, территориальная громада Харькова в лице Харьковского городского совета была лишена возможности получить доход и пополнить бюджет», — сообщили прокуроры.
Иск Харьковской областной прокуратуры по этому делу удовлетворил Хозсуд Днепропетровской области. Земельный участок возвращен Харьковской городской территориальной общине.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 11:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Землю на территории Харькова передали в аренду ООО для строительства складских помещений. Но предприятие ничего не строило и не платило за землю".