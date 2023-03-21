Прокуратура повернула у власність Харкова ділянку 7 га землі за 400 млн
Землю на території Харкова передали в оренду ТОВ на будівництво складських приміщень. Але підприємство нічого не будувало та не платило за землю.
“Суд задовольнив позовну заяву, подану Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Повернена місту земля знаходиться на вул. Водопровідний. Це 7 гектарів, на яких мала з’явитися база для зберігання продовольчих та непродовольчих товарів. Землю передали у найм ТОВ. І на цьому все закінчилося.
Читайте також: Під обстрілами будував біля озера в Харкові: чоловікові повідомили про підозру
“Дозвільні документи щодо здійснення будівництва товариству з обмеженою відповідальністю не видавались. Договір оренди при цьому до теперішнього часу не припинений”, – повідомили прокурори.
Позов Харківської обласної прокуратури у цій справі задовольнив Госпсуд Дніпропетровської області. Земельну ділянку повернуто Харківській міській територіальній громаді.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Прокуратура повернула у власність Харкова ділянку 7 га землі за 400 млн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 11:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Землю на території Харкова передали в оренду ТОВ на будівництво складських приміщень. Але підприємство нічого не будувало та не платило за землю".