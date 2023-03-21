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Прокуратура повернула у власність Харкова ділянку 7 га землі за 400 млн

Суспільство 11:31   21.03.2023
Оксана Горун
Прокуратура повернула у власність Харкова ділянку 7 га землі за 400 млн

Землю на території Харкова передали в оренду ТОВ на будівництво складських приміщень. Але підприємство нічого не будувало та не платило за землю.

“Суд задовольнив позовну заяву, подану Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Повернена місту земля знаходиться на вул. Водопровідний. Це 7 гектарів, на яких мала з’явитися база для зберігання продовольчих та непродовольчих товарів. Землю передали у найм ТОВ. І на цьому все закінчилося.

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“Дозвільні документи щодо здійснення будівництва товариству з обмеженою відповідальністю не видавались. Договір оренди при цьому до теперішнього часу не припинений”, – повідомили прокурори.

Позов Харківської обласної прокуратури у цій справі задовольнив Госпсуд Дніпропетровської області. Земельну ділянку повернуто Харківській міській територіальній громаді.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 11:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Землю на території Харкова передали в оренду ТОВ на будівництво складських приміщень. Але підприємство нічого не будувало та не платило за землю".