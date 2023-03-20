Під обстрілами будував біля озера в Харкові: чоловікові повідомили про підозру
Дивовижну психологічну стійкість у розпал обстрілів у Харкові виявив 43-річний місцевий мешканець. Він примудрився здійснити самозахоплення землі та навіть будувати на ній.
“У березні минулого року чоловік самовільно збудував одноповерхову споруду на самовільно зайнятій земельній ділянці. Вказана земля знаходиться в водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі водного об’єкта — озера по проспекту Гагаріна у м. Харкові“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Прокурори наголосили: документів на передачу йому цієї ділянки у власність громадянин не мав. Також була відсутня угода про держреєстрацію землі. Тож громадянин порушив вимоги статей 60 та 61 Земельного кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру за “самовільне будівництво споруди на самовільно зайнятій земельній ділянці, яка належить до земель охоронної зони”.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 11:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дивовижну психологічну стійкість у розпал обстрілів у Харкові виявив 43-річний місцевий мешканець. Він примудрився здійснити самозахоплення землі та навіть будувати на ній".