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На Харківщині зобов’язали підприємство повернути землю вартістю 120 млн грн

Суспільство 12:17   17.03.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині зобов’язали підприємство повернути землю вартістю 120 млн грн Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура зобов’язала приватне підприємство повернути земельну ділянку площею 3 га Харківській міській територіальній громаді.

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, районна держадміністрація передала підприємству в оренду землю вартістю майже 120 млн гривень для будівництва та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу. Вказана ділянка розташована в районі вул. Н. Ужвій до вул. К. Корка, на території Кулиничівської селищної ради.

зобов'язали повернути землю
Фото: Харківська обласна прокуратура

Однак будівництво так і не розпочали. Як повідомили правоохоронці, підприємство навіть не отримало дозвільних документів, які надають право на виконання будівельних робіт.

«Порушення умов договору оренди стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до господарського суду Харківської області», – зазначили правоохоронці.

Суд задовольнив позов прокуратури.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 12:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура зобов’язала приватне підприємство повернути земельну ділянку площею 3 га Харківській міській територіальній громаді.".