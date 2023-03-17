На Харківщині зобов’язали підприємство повернути землю вартістю 120 млн грн
Прокуратура зобов’язала приватне підприємство повернути земельну ділянку площею 3 га Харківській міській територіальній громаді.
Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, районна держадміністрація передала підприємству в оренду землю вартістю майже 120 млн гривень для будівництва та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу. Вказана ділянка розташована в районі вул. Н. Ужвій до вул. К. Корка, на території Кулиничівської селищної ради.
Однак будівництво так і не розпочали. Як повідомили правоохоронці, підприємство навіть не отримало дозвільних документів, які надають право на виконання будівельних робіт.
«Порушення умов договору оренди стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до господарського суду Харківської області», – зазначили правоохоронці.
Суд задовольнив позов прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура зобов’язала приватне підприємство повернути земельну ділянку площею 3 га Харківській міській територіальній громаді.".