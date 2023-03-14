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Незаконно заволодів землею на берегу річки Харків: чоловіка судитимуть

Суспільство 14:43   14.03.2023
Вікторія Яковенко
Незаконно заволодів землею на берегу річки Харків: чоловіка судитимуть Фото: Харківська обласна прокуратура

До суду направили обвинувальний акт щодо 55-річного чоловіка, який самовільно заволодів земельною ділянкою на березі річки у Київському районі.

За даними Харківської обласної прокуратури, схему незаконного заволодіння землею чоловік разом зі своєю спільницею розробили у 2019 році.

Захоплена ділянка розташована поряд із приватним будинком, який належить спільниці обвинуваченого, пояснили в прокуратурі. Чоловік обгородив захоплену землю парканом і таким чином обмежив доступ інших людей до неї, а надалі почав там будівництво.

«Незаконно захоплена частина земельної ділянки розташована на березі річки Харків, належить до особливо цінних земель і є комунальною власністю», – повідомили правоохоронці.

Київська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненої групою осіб (ч. 2 ст. 197-1 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 14:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду направили обвинувальний акт щодо 55-річного чоловіка, який самовільно заволодів земельною ділянкою на березі річки у Київському районі.".