Незаконно заволодів землею на берегу річки Харків: чоловіка судитимуть

До суду направили обвинувальний акт щодо 55-річного чоловіка, який самовільно заволодів земельною ділянкою на березі річки у Київському районі.

За даними Харківської обласної прокуратури, схему незаконного заволодіння землею чоловік разом зі своєю спільницею розробили у 2019 році.

Захоплена ділянка розташована поряд із приватним будинком, який належить спільниці обвинуваченого, пояснили в прокуратурі. Чоловік обгородив захоплену землю парканом і таким чином обмежив доступ інших людей до неї, а надалі почав там будівництво.

«Незаконно захоплена частина земельної ділянки розташована на березі річки Харків, належить до особливо цінних земель і є комунальною власністю», – повідомили правоохоронці.

Київська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненої групою осіб (ч. 2 ст. 197-1 ККУ).