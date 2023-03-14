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Незаконно завладел землей на берегу реки Харьков: мужчину будут судить

Общество 14:43   14.03.2023
Виктория Яковенко
Незаконно завладел землей на берегу реки Харьков: мужчину будут судить Фото: Харьковская областная прокуратура

В суд направили обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, который самовольно завладел земельным участком на берегу реки в Киевском районе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, схему незаконного завладения землей мужчина вместе со своей сообщницей разработали в 2019 году.

Захваченный участок расположен рядом с частным домом, который принадлежит сообщнице обвиняемого, пояснили в прокуратуре. Мужчина огородил захваченную землю забором и таким образом ограничил доступ других людей к ней, а в дальнейшем начал там строительство.

«Незаконно захваченная часть земельного участка расположена на берегу реки Харьков, относится к особо ценным землям и является коммунальной собственностью», — сообщили правоохранители.

Киевская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 197-1 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 14:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направили обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, который самовольно завладел земельным участком на берегу реки в Киевском районе.".