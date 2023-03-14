Незаконно завладел землей на берегу реки Харьков: мужчину будут судить
В суд направили обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, который самовольно завладел земельным участком на берегу реки в Киевском районе.
По данным Харьковской областной прокуратуры, схему незаконного завладения землей мужчина вместе со своей сообщницей разработали в 2019 году.
Захваченный участок расположен рядом с частным домом, который принадлежит сообщнице обвиняемого, пояснили в прокуратуре. Мужчина огородил захваченную землю забором и таким образом ограничил доступ других людей к ней, а в дальнейшем начал там строительство.
«Незаконно захваченная часть земельного участка расположена на берегу реки Харьков, относится к особо ценным землям и является коммунальной собственностью», — сообщили правоохранители.
Киевская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 197-1 УКУ).
Читайте также: «Выбивал» несуществующие долги: на Харьковщине будут судить вымогателя
Новости по теме:
Вы читали новость: «Незаконно завладел землей на берегу реки Харьков: мужчину будут судить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направили обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, который самовольно завладел земельным участком на берегу реки в Киевском районе.".