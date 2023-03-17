На Харьковщине обязали предприятие вернуть землю стоимостью 120 млн гривен

Прокуратура обязала частное предприятие вернуть земельный участок площадью 3 га Харьковской городской территориальной громаде.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, районная госадминистрация передала предприятию в аренду землю стоимостью почти 120 млн гривен для строительства и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса. Указанный участок расположен в районе ул. Н. Ужвий до ул. К. Корка, на территории Кулиничовского поселкового совета.

Однако строительство так и не началось. Как сообщили правоохранители, предприятие даже не получало разрешительных документов, предоставляющих право на выполнение строительных работ.

«Нарушения условий договора аренды стали основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в хозяйственный суд Харьковской области.», — отметили в прокуратуре.

Суд удовлетворил иск прокуратуры.