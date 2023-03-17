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На Харьковщине обязали предприятие вернуть землю стоимостью 120 млн гривен

Общество 12:17   17.03.2023
На Харьковщине обязали предприятие вернуть землю стоимостью 120 млн гривен Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура обязала частное предприятие вернуть земельный участок площадью 3 га Харьковской городской территориальной громаде.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, районная госадминистрация передала предприятию в аренду землю стоимостью почти 120 млн гривен для строительства и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса. Указанный участок расположен в районе ул. Н. Ужвий до ул. К. Корка, на территории Кулиничовского поселкового совета.

обязали вернуть участок земли
Фото: Харьковская областная прокуратура

Однако строительство так и не началось. Как сообщили правоохранители, предприятие даже не получало разрешительных документов, предоставляющих право на выполнение строительных работ.

«Нарушения условий договора аренды стали основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в хозяйственный суд Харьковской области.», — отметили в прокуратуре.

Суд удовлетворил иск прокуратуры.

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 12:17;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура обязала частное предприятие вернуть земельный участок площадью 3 га Харьковской городской территориальной громаде.".