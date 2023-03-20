Под обстрелами застроил берег озера в Харькове: мужчине сообщили о подозрении

Удивительную психологическую стойкость в разгар обстрелов в Харькове проявил 43-летний местный житель. Он умудрился совершить самозахват земли и даже строить на ней.

«В марте прошлого года мужчина самовольно построил одноэтажное здание на самовольно занятом земельном участке. Указанная земля находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта – озера по проспекту Гагарина в г. Харькове», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Прокуроры подчеркнули: документов на передачу ему этого участка в собственность у гражданина не было. Также отсутствовавла сделка о госрегистрации земли. Так что гражданин нарушил требования статей 60 и 61 Земельного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении за «самовольное строительство сооружения на самовольно занятом земельном участке, относящемся к землям охранной зоны».