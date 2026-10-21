Харьковчанин помог «получить» знакомому заболевание сердца за 9500$ – зачем

В Харьковской областной прокуратуре установили, что харьковский предприниматель помог знакомому оформить справку о заболевании – документ должен был помочь ему избежать мобилизации. Такие услуги обвиняемый оценил в 9500 долларов.

После получения всей суммы обвиняемый, по информации прокуратуры, отдал знакомому поддельную справку от имени районного ТЦК и СП. В ней указывалось, что у мужчины якобы есть заболевание сердца.

«Прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил обвинительный акт в отношении 43-летнего предпринимателя и направил его в суд. Мужчине инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и сбыт поддельного официального документа (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 358 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Обвиняемый раскаялся в содеянном. Теперь его ждет суд – дело будут рассматривать в Салтовском райсуде Харькова.

Читайте также: В Песочинской громаде объявили траур по погибшим в Коротиче