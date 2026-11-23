Правоохранители считают, что мужчина, который уже имел судимость, мог предлагать уклонистам побег за деньги через госграницу в ЕС.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант — 27-летний водитель из Ровенской области, занимающийся пассажирскими перевозками, в том числе за границу.

Он имеет судимость за тяжкое преступление и находится на испытательном сроке: в начале года он его приговорили за совершение ДТП, во время которого тяжелые травмы получил малолетний ребенок.

«По данным следствия, злоумышленник подыскивал «клиентов-мужчин», которые стремились избежать выполнения воинского долга и военной службы, и за деньги предлагал им незаконную переправку за пределы Украины», — рассказали силовики.

Следствие установило, что фигурант требовал от харьковчанина 100 тыс. долларов за переправку за границу пятерых мужчин – по 20 тыс. с каждого.

«Злоумышленник предлагал «клиенту» несколько вариантов пересечения границы вне установленных пунктов пропуска, а также утверждал, что якобы имеет соответствующие связи среди местных пограничников. К тому же, он обещал обеспечить трансфер уклонистов в одну из западных областей Украины», — добавили в СБУ.

Чтобы получить аванс, он лично прибыл в Харьков для встречи с «клиентом», говорят правоохранители. Так, возле одного из ресторанов города «на горячем» – при получении 10 тыс. долларов его и задержали.

Мужчине сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.