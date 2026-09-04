ГПСУ фиксирует активность РФ в районе Волчанска, но враг несет большие потери

В эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что уже около недели РФ прощупывает оборону ВСУ и и даже атакует их позиции в районе Волчанской громады. Он подтвердил: враг действительно имеет преимущество в силе и все еще рассчитывает значительно продвинуться на севере Харьковщины, но при этом оккупанты несут значительные потери.

«Учитывая эти действия, которые мы видим со стороны России, я не исключаю, что противник все же ожидает, что ему удастся достаточно сильно продвинуться. В то же время, опять же, уже довольно долгий период, даже с начала этого года, когда противник начал проявлять себя в пределах Волчанской громады, в частности в направлении населенного пункта Дегтярное, добиться больших успехов за все это время он не может», – отметил Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Россияне пытаются прощупывать позиции украинских военных, разрушать их, просачиваться в приграничные населенные пункты, но все попытки – безуспешны. ВС РФ несут значительны потери – есть убитые, раненные и пленные.

«И опять же наши воины делают все возможное для того, чтобы на территории России уничтожать и логистику, и те средства поражения, которые противник использует для обстрелов нашей территории», – добавил Демченко.