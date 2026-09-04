Россияне «могут поставить крест на Двуречанском плацдарме» – Коваленко

Обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко констатировал, что россияне все еще не демонстрируют никаких масштабных прорывов и продвижений по всей линии фронта. Вместо этого даже вражеские военные обозреватели уже не скрывают: ВСУ действительно успешно зачищают территории в районе Двуречанского плацдарма.

«Некоторые российские мониторинговые группы начинают признавать тот факт, что СОУ действительно провели достаточно успешную зачистку в районе Западного, а также Двуречанского плацдарма. Соответственно, те мониторинговые группы, которые раньше это даже не подтверждали, а наоборот – пытались опровергать, признают тот факт, что в районе Двухлетней СОУ действительно производят по окрестностям зачистку, именно в районе Двуречной», – сказал аналитик.

Он уверен: теперь лишь вопрос времени, когда вопрос с Двуречанским плацдармом будет закрыт. Коваленко также отметил, что больше года он был удобной площадкой РФ для инфильтрации в Купянск, особенно – когда под контролем врага были близлежащие Кондрашовка, Голубовка и Радьковка.

«Напомню, что именно после того, как СОУ нейтрализовали, также зачистили этот треугольник – у россиян осталась небольшая тропа через Голубовку, через которую они могли инфильтрироваться именно в Купянск. И соответственно все эти попытки были неудачными. Итак, по состоянию на сегодняшний день для россиян Двуречанский плацдарм… давайте так, культурно, – на нем можно ставить крест», – резюмировал Коваленко?

Напомним, накануне бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г.» 2-го корпуса НГУ «Хартия» заявили о зачистке еще нескольких лесополос между селом Западное и Двуречной в Харьковской области.