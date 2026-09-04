Live

Россияне «могут поставить крест на Двуречанском плацдарме» – Коваленко

Украина 09:39   04.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне «могут поставить крест на Двуречанском плацдарме» – Коваленко Скриншот

Обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко констатировал, что россияне все еще не демонстрируют никаких масштабных прорывов и продвижений по всей линии фронта. Вместо этого даже вражеские военные обозреватели уже не скрывают: ВСУ действительно успешно зачищают территории в районе Двуречанского плацдарма.

«Некоторые российские мониторинговые группы начинают признавать тот факт, что СОУ действительно провели достаточно успешную зачистку в районе Западного, а также Двуречанского плацдарма. Соответственно, те мониторинговые группы, которые раньше это даже не подтверждали, а наоборот – пытались опровергать, признают тот факт, что в районе Двухлетней СОУ действительно производят по окрестностям зачистку, именно в районе Двуречной», – сказал аналитик.

Он уверен: теперь лишь вопрос времени, когда вопрос с Двуречанским плацдармом будет закрыт. Коваленко также отметил, что больше года он был удобной площадкой РФ для инфильтрации в Купянск, особенно – когда под контролем врага были близлежащие Кондрашовка, Голубовка и Радьковка.

«Напомню, что именно после того, как СОУ нейтрализовали, также зачистили этот треугольник – у россиян осталась небольшая тропа через Голубовку, через которую они могли инфильтрироваться именно в Купянск. И соответственно все эти попытки были неудачными. Итак, по состоянию на сегодняшний день для россиян Двуречанский плацдарм… давайте так, культурно, – на нем можно ставить крест», – резюмировал Коваленко?

Напомним, накануне бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г.» 2-го корпуса НГУ «Хартия» заявили о зачистке еще нескольких лесополос между селом Западное и Двуречной в Харьковской области.

Читайте также: Сочи осталось без системы ПВО, в Башкортостане пылает нефтехимический завод

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов
По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов
03.09.2026, 08:21
В Харькове будет низкопольный трамвай — мэр пообещал вернуться к проекту
В Харькове будет низкопольный трамвай — мэр пообещал вернуться к проекту
03.09.2026, 20:34
Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь, напряженно на севере
Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь, напряженно на севере
04.09.2026, 09:54
Сегодня 4 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 сентября 2026: какой праздник и день в истории
04.09.2026, 06:00
Врача-терапевта одной из поликлиник в Харькове задержали полиция и СБУ
Врача-терапевта одной из поликлиник в Харькове задержали полиция и СБУ
03.09.2026, 15:22
В Харькове выросли цены на осенние аксессуары и одежду
В Харькове выросли цены на осенние аксессуары и одежду
04.09.2026, 09:55

Новости по теме:

03.09.2026
СОУ продвигаются к Двуречной: освободили еще 4 квадратных километра (видео)
03.09.2026
За сутки СОУ отбили 16 штурмов ВС РФ – Генштаб
02.09.2026
«Казачья Лопань не оккупирована» – Синегубов
02.09.2026
Где пытались прорваться оккупанты на Харьковщине, рассказали в Генштабе
01.09.2026
Есть информация, что СОУ зачищают окрестности Двуречной — Коваленко (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне «могут поставить крест на Двуречанском плацдарме» – Коваленко», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 09:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко констатировал,".