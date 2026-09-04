Росіяни “можуть поставити хрест на Дворічанському плацдармі” – Коваленко

Оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко констатував, що росіяни все ще не демонструють жодних масштабних проривів та просувань по всій лінії фронту. Натомість навіть ворожі військові оглядачі вже не приховують: ЗСУ дійсно успішно зачищають території в районі Дворічанського плацдарму.

“Деякі російські моніторингові групи починають визнавати той факт, що СОУ дійсно провели досить успішну зачистку в районі Западного, а також Дворічанського плацдарму. Відповідно, ті моніторингові групи, які раніше це навіть не підтверджували, а навпаки – намагалися спростовувати, визнають той факт, що в районі Дворічної СОУ дійсно проводять по околицях зачистку, саме в районі Дворічної”, – сказав аналітик.

Він упевнений: тепер лише питання часу, коли питання із Дворічанським плацдармом буде закритий. Коваленко також зазначив, що понад рік він був зручним майданчиком РФ для інфільтрації в Куп’янськ, особливо коли під контролем ворога були прилеглі Кіндрашівка, Голубівка та Радьківка.

“Нагадаю, що саме після того, як СОУ нейтралізували також зачистили цей трикутник – у росіян залишилася невеличка стежка через Голубівку, через яку вони могли інфільтруватися саме до Куп’янська. І, відповідно, всі ці спроби були невдалими. Отже, станом на сьогодні для росіян Дворічанський плацдарм… давайте так, культурно, – на ньому можна ставити хрест”, – резюмував Коваленко.

Нагадаємо, напередодні бійці 23-го штурмового полку “Р.У.Г.” 2-го корпусу НГУ «Хартія» заявили про зачистку ще кількох лісосмуг між селом Западне та Дворічною у Харківській області.