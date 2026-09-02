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“Козача Лопань не окупована” – Синєгубов

Україна 11:10   02.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Козача Лопань не окупована” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов спростував гучну заяву президента РФ Володимира Путіна про нібито окупацію Козачої Лопані – селища на півночі від Харкова. 

Синєгубов повідомив виданню “Думка”, що СОУ контролюють прикордонну Козачу Лопань, проте на цій ділянці фронту тривають активні бойові дії.

“Більше інформації сказати не можемо, чекаємо на офіційні повідомлення від Генштабу. Чому не можемо, тому що, як ви пам’ятаєте і по Куп’янську, була історія – не можемо комунікувати, поки йде там військова операція”, – пояснив начальник ХОВА.

Відео: “Думка”

Він також уточнив, що у селищі залишаються близько 60 мирних мешканців – здійснювати евакуацію, привозити гуманітарну допомогу чи відновлювати комунікації наразі досить важко. Також – через активні бої. Однак Синєгубов зазначив: і суттєвих змін на цьому напрямку не спостерігають. Плани окупантів залишаються незмінними вже п’ятий рік, а збільшення чисельності російських військових немає.

“Щодо буферної зони, вони намагаються там її створити вже п’ятий рік. Жодного аномального скупчення або створення угруповання групи військ на півночі території ми не спостерігаємо”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні ввечері росЗМІ анонсували пресконференцію президента Володимира Путіна, на якій він виступить із низкою “важливих заяв”. На ній російський диктатор вкотре розповів про нібито успіхи ЗС РФ на фронті в Україні. Зокрема, російський диктатор похвалився «визволенням» одразу 14 населених пунктів, окремо виділивши окупацію селища Козача Лопань та міста Святогірськ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов спростував гучну заяву президента РФ Володимира Путіна про нібито окупацію Козачої Лопані – селища на півночі від Харкова. ".