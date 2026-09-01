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Є інформація, що СОУ зачищають околиці Дворічної – Коваленко (відео)

Фронт 21:28   01.09.2026
Оксана Горун
Є інформація, що СОУ зачищають околиці Дворічної – Коваленко (відео) Ілюстрація: мапа DeepState

Проєкт DeepState відзначив на мапізвільнені СОУ території в районі Дворічної на Харківщині. Оглядач Олександр Коваленко припускає, що цим справа не обмежиться.

“Спочатку, як ви пам’ятаєте, було офіційно заявлено про безпосереднє розширення зони контролю в районі Дворічної, а тепер оновлення мапи DeepState говорить про розширення зони контролю в районі Западного. Саме цей населений пункт, Западне, є дуже важливим в питаннях контролю логістичної артерії, яка йде через Дворічну, Кіндрашівку та Радьківку – далі до самого Куп’янська. І росіяни якраз намагалися довгий час вийти на правий фланг від цієї траси, взяти під свій контроль Малу Шапківку, Дорошівку, Тищенківку, але їм це так і не вдалося”, – констатував Коваленко в щоденному огляді фронту на Oboz.

Відео: Oboz.ua

Він зазначив, що Сили оборони покроково розширюють зони контролю в районі Дворічної.

“Говорімо відверто: росіяни жаліються на те, що контроль над Западним фактично вони втратили. Офіційно це не підтверджено, але саме деякі російські “Z-воєнкори” якраз і спираються на ту інформацію, що Западне вже не контролюється російськими військами. Своєю чергою є інформація про те, що Сили оборони України також проводять уже зачистку околиць Дворічної. Можна сказати, що російські окупаційні війська поступово втрачають контроль над основним своїм плацдармом на правому березі річки Оскіл. І це не може не тішити. Якщо дійсно ця інформація підтвердиться, то можна говорити, що протягом найближчого часу можна буде віднести до звільнених територій протягом серпня ще десь приблизно 6-10 квадратних кілометрів території України. Але поки що про це говорити зарано”, – відзначив воєнно-політичний оглядач “Інформаційного спротиву”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 21:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкт DeepState відзначив на мапізвільнені СОУ території в районі Дворічної на Харківщині. Оглядач Олександр Коваленко припускає, що цим справа не обмежиться".