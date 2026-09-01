Чи є загроза «котла» в районі Вовчанська? У 57-й бригаді розкрили реалії 📹

У смузі відповідальності 57-ї ОМПБр на Вовчанському напрямку лінія розмежування залишається стабільною: ЗСУ тримають оборону за річкою Вовча, яка є природною перешкодою для військових РФ.

Водночас окупанти змінили тактику і намагаються пролазити по одному-двох, а пропаганда запустила фейк про «вовчанський котел», аби приховати відсутність реальних успіхів. При цьому українські підрозділи повністю забезпечені боєприпасами та активно використовують наземні роботизовані комплекси для доставки вантажів, розповіла МГ “Об’єктив” начальниця відділу комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Руслана Богдан.



Зміна тактики ворога та «інфільтрація» малими групами

За словами речниці, окупанти щодня намагаються пролазити між українськими позиціями, проте їхня тактика зазнала змін: якщо раніше російські військові рухалися групами по три особи, то зараз це одна-дві людини, які намагаються непомітно пройти та десь закріпитися.

«З того, що ми чуємо від полонених, вони їх відправляють, і їм не пояснюють кінцеву мету, що вони мають зробити, це все доводиться по суті. Тобто, от їх йде двоє, ми одного дроном знешкодили, інший втік. Потім їх зведуть, один тут є, інший ще десь іде, їх зведуть в одну групу, вони знову підуть вдвох. Потім і знову до якоїсь точки, поки ми їх не знешкодимо, або поки не візьмемо у полон», — розповіла Руслана Богдан.

Такі малі групи намагаються форсувати річку Вовча за допомогою плотів або перетягнутих канатів, а також використовують для пересування щільні хвойні ліси з боку Бєлгородської області.

Водночас у самому Вовчанську оборонна лінія ЗСУ проходить по південній частині міста за річкою. Більша частина населеного пункту перетворена на суцільні руїни, де супротивник контролює кілька інфраструктурних об’єктів, зокрема заводи.

«Сьогодні Вовчанськ, те, що від нього залишилось, рік тому я казала, що цеглини, сьогодні — це пісок. Тобто, те, що віддалено нагадує якісь будівлі, і насправді дуже важко просто переміщуватись цим містом, тому що все видно, все проглядається, як на долоні. Будь-який рух, він помітний. Дерева, якісь кущі, всього цього немає, і, відповідно, просто дуже важко там переміщуватись», — зазначає речниця бригади.

Роботизована логістика та ситуація із боєприпасами

Забезпечення обороноздатності напрямку досягається злагодженою роботою піхоти, розвідки, FPV-дронів, важких бомберів та зенітних підрозділів. Крім того, ключову роль у логістиці почали відігравати наземні роботизовані комплекси.

«Сьогодні важко собі уявити логістику без наземних роботизованих комплексів, важко собі уявити, що знов доведеться відправляти на логістичні місії, щоб завезти воду людям або скидати провізію з великих бомберів, як ми це робили раніше, це була дронопошта, але бомбер може нести 15 кілограмів, а наземний роботизований комплекс 100», — пояснила Руслана Богдан.

Що стосується забезпечення боєприпасами, військова запевнила, що бригаді вистачає засобів для ураження супротивника.

«Ми пам’ятаємо, що таке снарядний голод з часів Бахмута. Втім, станом на сьогодні, ми забезпечені. У нас в Україні частково легалізовано виробництво саморобних вибухових пристроїв. А тому у нас є майстерні, де ми також робимо собі скиди. Частину ми отримуємо від держави, частину робимо самі, знаючи свої потреби, чого треба більше, чого треба менше. Станом на сьогодні, ми забезпечені», — підкреслила речниця.

Фейки про «вовчанський котел» та медійна активність РФ

Останнім часом російська пропаганда почала активно поширювати інформаційні вкиди про нібито створення «котла» для українських сил у Вовчанську. За словами Руслани Богдан, ці наративи з’явилися близько місяця тому, оскільки супротивник намагається продемонструвати своєму керівництву бодай якісь успіхи після того, як торік за невиконання наказу захопити місто зняли командира однієї з російських частин.

«Ми не знаємо, що буде завтра. Чи перекинуть сюди додаткову кількість сил, чи проведуть значну ротацію, заведуть якусь, умовно, десантну бригаду. І тоді ситуація може змінитися. Втім, станом на сьогодні ми не бачимо абсолютно, що тими силами і засобами, які ворог має тут, він може дійсно створити загрозу якогось котла. Втім, інформаційно — так. Вони це розкачують», — підсумувала речниця 57-ї ОМПБр.