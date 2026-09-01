Мільярд на інвестпроєкти: міністр охорони здоров’я Ляшко приїжджав до Харкова
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідав Харківщину напередодні. У Харкові йому показали медустанови, де зараз тривають масштабні роботи: онкоцентр, обласну дитячу клінічну лікарню та обласну клінічну лікарню. Крім того, Ляшко відвідав Лозівське територіальне медичне об’єднання, де запрацював сучасний МРТ.
Пресслужба ХОВА пише, що в онкоцентрі триває будівництво чотириповерхового корпусу та підземної частини на 510 ліжко-місць із палатами, операційними, сучасним обладнанням. Як укриття підземний корпус зможе вмістити понад 1100 людей. Це буде повністю автономний об’єкт із системами вентиляції, водопостачання та водовідведення, електро- й теплопостачання.
Також оновлюється обласна дитяча клінічна лікарня. Тут будують сучасні підземні відділення, які зможуть функціонувати і як укриття місткістю 525 осіб. Триває капітальний ремонт приймального та психіатричного відділень. Роботи виконуються поетапно, щоб лікарня продовжувала працювати й пацієнти отримували необхідну допомогу.
В обласній клінічній лікарні нещодавно відновили головний корпус, провели капітальний ремонт приймально-діагностичного та реабілітаційного відділень. Цьогоріч планується завершити ремонт ще трьох відділень, а також встановити сонячні панелі, щоб навіть під час тривалих знеструмлень медики могли безперебійно надавати допомогу.
Крім цього, учасники делегації ознайомилися з ходом будівництва першого в Україні підземного медичного комплексу «Ковчег». Він матиме два підземні поверхи та зможе одночасно прийняти до 2 тисяч людей.
«Продовжуємо розвивати медицину Харківщини. В умовах війни робимо все, щоб лікарні залишалися доступними для людей і могли повноцінно працювати навіть під час обстрілів та знеструмлень», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.