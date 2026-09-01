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Мільярд на інвестпроєкти: міністр охорони здоров’я Ляшко приїжджав до Харкова

Здоровье 14:55   01.09.2026
Олена Нагорна
Мільярд на інвестпроєкти: міністр охорони здоров’я Ляшко приїжджав до Харкова Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідав Харківщину напередодні. У Харкові йому показали медустанови, де зараз тривають масштабні роботи: онкоцентр, обласну дитячу клінічну лікарню та обласну клінічну лікарню. Крім того, Ляшко відвідав Лозівське територіальне медичне об’єднання, де запрацював сучасний МРТ.

«Цьогоріч для Харківської області передбачено понад 1,1 мільярда гривень на реалізацію дев’яти публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я. Наше завдання — забезпечити людям якісну медичну допомогу незалежно від того, наскільки близько вони живуть до фронту», — зазначив Ляшко, інформує МОЗ.

За даними міністерства, за останні три роки держава інвестувала в медичну інфраструктуру та обладнання Харківщини понад 2,3 мільярда гривень. З 2020-го до 2026-й медустанови області отримали 3965 обладнання загальною вартістю понад мільярд гривень. Серед них — два МРТ, 14 комп’ютерних томографів, дві ангіографічні системи, два лінійні прискорювачі, 35 рентгенівських апаратів та 64 одиниці медичного транспорту.

 

Пресслужба ХОВА пише, що в онкоцентрі триває будівництво чотириповерхового корпусу та підземної частини на 510 ліжко-місць із палатами, операційними, сучасним обладнанням. Як укриття підземний корпус зможе вмістити понад 1100 людей. Це буде повністю автономний об’єкт із системами вентиляції, водопостачання та водовідведення, електро- й теплопостачання.

Також оновлюється обласна дитяча клінічна лікарня. Тут будують сучасні підземні відділення, які зможуть функціонувати і як укриття місткістю 525 осіб. Триває капітальний ремонт приймального та психіатричного відділень. Роботи виконуються поетапно, щоб лікарня продовжувала працювати й пацієнти отримували необхідну допомогу.

В обласній клінічній лікарні нещодавно відновили головний корпус, провели капітальний ремонт приймально-діагностичного та реабілітаційного відділень. Цьогоріч планується завершити ремонт ще трьох відділень, а також встановити сонячні панелі, щоб навіть під час тривалих знеструмлень медики могли безперебійно надавати допомогу.

Крім цього, учасники делегації ознайомилися з ходом будівництва першого в Україні підземного медичного комплексу «Ковчег». Він матиме два підземні поверхи та зможе одночасно прийняти до 2 тисяч людей.

«Продовжуємо розвивати медицину Харківщини. В умовах війни робимо все, щоб лікарні залишалися доступними для людей і могли повноцінно працювати навіть під час обстрілів та знеструмлень», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 14:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідав Харківщину напередодні.".