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Понад 80 тисяч школярів на Харківщині зможуть навчатись офлайн – Синєгубов

Суспільство 20:33   01.09.2026
Оксана Горун
Понад 80 тисяч школярів на Харківщині зможуть навчатись офлайн – Синєгубов Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: з 1 вересня на Харківщині на офлайн або змішану форму навчання перейшли 57 тисяч учнів. До кінця року кількість підземних шкіл суттєво зросте.

“Нині на Харківщині вже працюють 17 підземних шкіл. З 1 вересня такі заклади також відкрилися у Лозівському, Берестинському та Чугуївському районах. Загалом до кінця року плануємо запустити ще 19 подібних об’єктів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням понад 80 тисяч учнів”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що в Пісочинській громаді також запрацював перший у Харківській області (і загалом в Україні) підземний дитячий садок.

“Усі школи, які ми будуємо підземні, мають попит”, – запевнив начальник ХОВА.

Відео: ХОВА

Зазначимо, що в Харкові сьогодні відкрилася десята підземна школа. Загалом в обласному центрі працюють уже 24 локації для безпечного навчання, включаючи метрошколу та протирадіаційні укриття.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 20:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: з 1 вересня на Харківщині на офлайн або змішану форму навчання перейшли 57 тисяч учнів".