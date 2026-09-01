Понад 80 тисяч школярів на Харківщині зможуть навчатись офлайн – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: з 1 вересня на Харківщині на офлайн або змішану форму навчання перейшли 57 тисяч учнів. До кінця року кількість підземних шкіл суттєво зросте.

“Нині на Харківщині вже працюють 17 підземних шкіл. З 1 вересня такі заклади також відкрилися у Лозівському, Берестинському та Чугуївському районах. Загалом до кінця року плануємо запустити ще 19 подібних об’єктів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням понад 80 тисяч учнів”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що в Пісочинській громаді також запрацював перший у Харківській області (і загалом в Україні) підземний дитячий садок.

“Усі школи, які ми будуємо підземні, мають попит”, – запевнив начальник ХОВА.

Відео: ХОВА

Зазначимо, що в Харкові сьогодні відкрилася десята підземна школа. Загалом в обласному центрі працюють уже 24 локації для безпечного навчання, включаючи метрошколу та протирадіаційні укриття.