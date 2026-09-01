Live

Более 80 тысяч школьников на Харьковщине смогут учиться офлайн — Синегубов

Общество 20:33   01.09.2026
Оксана Горун
Более 80 тысяч школьников на Харьковщине смогут учиться офлайн — Синегубов Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: с 1 сентября в Харьковской области в офлайн или на смешанную форму обучения перешли 57 тысяч учеников. К концу года количество подземных школ существенно возрастет.

«Сейчас в Харьковской области уже работают 17 подземных школ. С 1 сентября такие заведения также открылись в Лозовском, Берестинском и Чугуевском районах. В общей сложности до конца года планируем запустить еще 19 подобных объектов. Это позволит охватить офлайн или смешанным обучением более 80 тысяч учащихся», — написал Синегубов в Telegram.

Он отметил, что в Песочинской громаде также заработал первый в Харьковской области (и в целом в Украине) подземный детский сад.

«Все школы, которые мы строим подземные, пользуются спросом», — заверил начальник ХОВА.

Видео: ХОВА

Отметим, в Харькове сегодня открылась десятая подземная школа. Всего в областном центре работают уже 24 локации для безопасного обучения, включая метрошколу и противорадиационные укрытия.

Читайте также: Первооткрыватель: опыт подземных школ Харькова изучают в Киеве (видео)

Автор: Оксана Горун

Популярно

Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
01.09.2026, 11:47
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
01.09.2026, 18:45
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
01.09.2026, 16:01
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
01.09.2026, 16:17
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
01.09.2026, 10:41
Более 80 тысяч школьников на Харьковщине смогут учиться офлайн — Синегубов
Более 80 тысяч школьников на Харьковщине смогут учиться офлайн — Синегубов
01.09.2026, 20:33

Новости по теме:

01.09.2026
Троллейбусы 2 сентября изменят маршруты в Харькове: подробности
01.09.2026
Внезапно стало плохо: полицейские на Харьковщине несли упавшего к «скорой»
01.09.2026
Остров на Журавлевке в Харькове: горсовет презентовал концепцию обновления 📹
01.09.2026
Первооткрыватель: опыт подземных школ Харькова изучают в Киеве (видео)
01.09.2026
В ожидании поезда в Харькове: артисты оперетты пели прямо на платформе (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Более 80 тысяч школьников на Харьковщине смогут учиться офлайн — Синегубов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 20:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: с 1 сентября в Харьковской области в офлайн или на смешанную форму обучения перешли 57 тысяч учеников".