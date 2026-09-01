Более 80 тысяч школьников на Харьковщине смогут учиться офлайн — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: с 1 сентября в Харьковской области в офлайн или на смешанную форму обучения перешли 57 тысяч учеников. К концу года количество подземных школ существенно возрастет.

«Сейчас в Харьковской области уже работают 17 подземных школ. С 1 сентября такие заведения также открылись в Лозовском, Берестинском и Чугуевском районах. В общей сложности до конца года планируем запустить еще 19 подобных объектов. Это позволит охватить офлайн или смешанным обучением более 80 тысяч учащихся», — написал Синегубов в Telegram.

Он отметил, что в Песочинской громаде также заработал первый в Харьковской области (и в целом в Украине) подземный детский сад.

«Все школы, которые мы строим подземные, пользуются спросом», — заверил начальник ХОВА.

Видео: ХОВА

Отметим, в Харькове сегодня открылась десятая подземная школа. Всего в областном центре работают уже 24 локации для безопасного обучения, включая метрошколу и противорадиационные укрытия.