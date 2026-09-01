Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО

В Харькове о подозрении во взяточничестве сообщили двоим мужчинам, которые организовали схему незаконного оформления водительских удостоверений. Они обещали клиенту полное сопровождение — от фиктивного обучения в автошколе до гарантированной сдачи практического экзамена.

По данным следствия, подозреваемые убеждали заказчика, что имеют связи среди сотрудников территориального сервисного центра МВД, и утверждали, что без их помощи получить права будет невозможно. Свои услуги они оценили в 30 тысяч гривен, сообщили в областной прокуратуре.

Один фигурант отвечал за финансовые вопросы и фиктивное зачисление в автошколу, второй — занимался техническим сопровождением: собирал документы, организовывал пробный заезд по экзаменационному маршруту и назначал дату сдачи экзамена.

В июле бегунки получили первую часть взятки в размере 10 тысяч гривен за оформление обучения без посещения занятий. В конце августа заказчик перечислил оставшиеся 20 тысяч на банковский счет одного из фигурантов за несколько дней до практики. В результате клиент успешно сдал экзамен и получил удостоверение категории «С1».

Дельцам сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за оказание влияния на принятие решения должностными лицами, сопряженного с вымогательством и совершенного по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Прокуроры будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.