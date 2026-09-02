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“Це ми”: через кого над Москвою злетіла кришка нафтового резервуару

Події 07:51   02.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Це ми”: через кого над Москвою злетіла кришка нафтового резервуару

1-й Окремий Центр безпілотних систем повідомив, що саме завдяки їхнім бійцям 18 червня Москва пережила епічні удари по нафтопереробному заводу. Тоді вибух був настільки сильний, що в повітря злетіла кришка нафтового резервуара.

Тоді українські дрони атакували нафтопереробний завод у Москві, розташований у районі Капотня. Після чого в соцмережах з’явилися видовищні відео, на яких видно, як внаслідок вибухів над столицею злетіла кришка нафтового резервуара.

Відео: Цензор.НЕТ

Наразі 1 ОЦ СБС проводить кампанію «Це ми», мета якої – підписатися під власною роботою. Український підрозділ далекобійних БпС заявляє про системне ураження стратегічних об’єктів на території РФ — від Балтійського моря до Уралу“, – написали бійці.

У Центрі зазначають: і надалі знищуватимуть стратегічні цілі супротивника. Це допоможе послабити економічний та військово-промисловий потенціал Росії, а отже – зменшити можливості окупантів продовжувати війну проти України.

“Діджитал-істерія на болотах лише доводить ефективність українських далекобійних санкцій. 1 Окремий Центр готовий підписатися під кожною ураженою ціллю та обіцяє: далі буде”, – додали в підрозділі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 07:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тоді вибух був настільки сильний, що в повітря злетіла кришка нафтового резервуара.".