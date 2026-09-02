Четверо постраждалих за добу на Харківщині через удари РФ
Протягом минулої доби росіяни обстріляли 17 населених пунктів Харківщини. Внаслідок атак постраждали четверо людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади зазнав поранень 72-річний чоловік; у с. Зелений Гай Великобурлуцької громади поранено 49-річного чоловіка; на трасі біля с. Чорноглазівка Золочівської громади отримав поранення 59-річний чоловік; на трасі біля с. Садове Близнюківської громади поранено 47-річного чоловіка”, – додав Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
ракета;
КАБ;
дев’ять БпЛА типу «молния»;
дев’ять fpv-дронів;
113 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.