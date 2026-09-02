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Четверо постраждалих за добу на Харківщині через удари РФ

Події 08:55   02.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо постраждалих за добу на Харківщині через удари РФ Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби росіяни обстріляли 17 населених пунктів Харківщини. Внаслідок атак постраждали четверо людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади зазнав поранень 72-річний чоловік; у с. Зелений Гай Великобурлуцької громади поранено 49-річного чоловіка; на трасі біля с. Чорноглазівка Золочівської громади отримав поранення 59-річний чоловік; на трасі біля с. Садове Близнюківської громади поранено 47-річного чоловіка”, – додав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • ракета;

  • КАБ;

  • дев’ять БпЛА типу «молния»;

  • дев’ять fpv-дронів;

  • 113 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби росіяни обстріляли 17 населених пунктів Харківщини. Внаслідок атак постраждали четверо людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".