Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині, розповіли в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині було 13 бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував сім разів біля Хатнього, Бочкового, Вовчанського Хуторів та Стариці.

На Куп’янському – ЗСУ відбили шість штурмів росіян у районі Радьківки, Куп’янська-Вузлового, Курилівки та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, здійснив 93 авіаційні удари, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 511 дронів-камікадзе та здійснили 2969 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 57 із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: