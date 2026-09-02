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Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині, розповіли в Генштабі

Україна 08:10   02.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині, розповіли в Генштабі Фото: 106 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 13 бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував сім разів біля Хатнього, Бочкового, Вовчанського Хуторів та Стариці.

На Куп’янському – ЗСУ відбили шість штурмів росіян у районі Радьківки, Куп’янська-Вузлового, Курилівки та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, здійснив 93 авіаційні удари, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 511 дронів-камікадзе та здійснили 2969 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 57 із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 13 бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.".