Четверо пострадавших за сутки на Харьковщине из-за ударов РФ

В течение минувших суток россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины. В результате атак пострадали четверо людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Красная Волна Великобурлукской громады получил ранения 72-летний мужчина; в с. Зеленый Гай Великобурлукской общины ранен 49-летний мужчина; на трассе возле с. Черноглазовка Золочевской громады получил ранение 59-летний мужчина; на трассе возле с. Садовое Близнюковской громады ранен 47-летний мужчина», – добавил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

ракета;

КАБ;

девять БпЛА типа «Молния»;

девять fpv-дронов;

113 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.