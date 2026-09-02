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Четверо пострадавших за сутки на Харьковщине из-за ударов РФ

Происшествия 08:55   02.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четверо пострадавших за сутки на Харьковщине из-за ударов РФ Фото: Олег Синегубов

В течение минувших суток россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины. В результате атак пострадали четверо людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Красная Волна Великобурлукской громады получил ранения 72-летний мужчина; в с. Зеленый Гай Великобурлукской общины ранен 49-летний мужчина; на трассе возле с. Черноглазовка Золочевской громады получил ранение 59-летний мужчина; на трассе возле с. Садовое Близнюковской громады ранен 47-летний мужчина», – добавил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • ракета;

  • КАБ;

  • девять БпЛА типа «Молния»;

  • девять fpv-дронов;

  • 113 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 08:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атак пострадали четверо людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".