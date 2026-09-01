Небо РФ становится полностью опасным — Зеленский предупредил авиакомпании

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 сентября обратился к авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, а также страховщикам.

«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой – ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут — так, что надо с этим считаться. Хотя российские власти об этом не сообщают, как положено, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо», — заявил Зеленский в вечернем обращении.

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Президент подчеркнул: россияне изменили тактику ударов по Украине. Террор в отношении гражданских и городов в Украине с августа возрос.

«Сегодня 1 сентября, когда миллионы детей в разных странах спокойно идут в школу, здесь в Украине миллионы детей, к сожалению, вынуждены идти в укрытие и там учиться, там ждать, когда российские атаки прекратятся», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что именно российская агрессия сделала опасным небо Украины, Европы и даже самой РФ.

«Первые ракеты, первые дроны полетели именно из России, пересекли границу нашего государства именно из воздушного пространства России. Эта эскалация не может и не будет оставаться только на территории Украины. Вполне естественно и справедливо, что ее последствия будут и в России, в частности, в российском небе, которое уже есть и будет больше пространством для наших дронов, наших ракет, активно и справедливо действующих в ответ на российскую войну», — предупредил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что в Украине не хотят потери невинных жизней, поэтому предупреждают партнеров: безопасные моменты в РФ закончились.

«Важно, чтобы это услышали послы государств, работающие тут, в Украине, и послы работающие в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен эту информацию донести до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, летающие сейчас в аэропорты, прежде всего, Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты дадут полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место», — заявил Зеленский.