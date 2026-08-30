Водителей предупреждают: на дорогах появятся фантомы (видео)

Автомобили Патрульной полиции «фантомы» уже 31 августа выедут на дороги Киева и Киевской области, а после появятся и в других регионах страны. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Это специальные автомобили, внешне почти не отличающиеся от обычных авто. Они оснащены современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима и предназначены для повышения безопасности дорожного движения», — пояснил Белошицкий.

«Фантомы» оснащены системами контроля скорости, которые работают и когда автомобиль-«шпион» едет, и когда стоит. Причем фиксировать нарушения эта техника может в двух направлениях движения: попутном и встречном. Также у «фантомов» есть по две видеокамеры.

«Они способны фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и позади служебного автомобиля. В случае фиксации наиболее дерзких правонарушений (например, создание аварийной ситуации) инспекторы, находящиеся в «фантоме», могут остановить нарушителя», — отметил Белошицкий.

В целом же останавливать водителя-нарушителя не входит в задачи «фантомов». О том, что «вас сняла скрытая камера», водители узнают в момент, когда получат штраф.

«Главная цель «фантомов» — уменьшение количества пострадавших и погибших на дорогах Украины. В планах – увеличение количества фантомов и их присутствия на дорогах», — анонсировал начальник Департамента патрульной полиции.

Напомним, в июле на Харьковщине произошло 257 ДТП, из которых 76 — с пострадавшими. В результате аварий 14 человек погибли, еще 86 — получили травмы. За семь месяцев 2026 года в регионе зарегистрировали 1840 ДТП, в том числе 380 — с пострадавшими. В результате аварий за этот период погибли 54 человека, 498 получили травмы.