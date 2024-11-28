Новые камеры следят за жителями Харьковщины: в проект вложили 2,5 млн долларов

Еще один ситуационный центр создали на Харьковщине — ХОВА совместно с Нацполицией за средства фонда Говарда Баффета. Меценат вложил в проект более 2,5 миллионов долларов.

В ситуационном центре, созданном на базе ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители мониторят изображение с сотни камер видеонаблюдения, установленных на двадцати ключевых локациях региона и собранных в единую систему, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, над этим проектом работали два года. Качество изображения, полученного с камер, позволяет распознавать не только марки авто и государственные номера, но и водителей, пассажиров и прохожих. Оборудование оснащено тепловизорами и возможностью ночной съемки.

«Сейчас это такой фундамент, который позволит нам построить безопасный город, по всей территории области, по всем громадам. Речь идет не только о прифронтовых. Здесь речь идет не столько о военной составляющей, а именно о гражданской составляющей. Мы должны сейчас делать все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности», — пояснил Синегубов.

Эта система видеонаблюдения и анализа, продолжил он, позволит полиции повысить эффективность предотвращения преступлений и их раскрытия.

«Наличие такой системы будет останавливать правонарушителей», — считает Синегубов.

Он добавил, что сейчас ХОВА коммуницирует с громадами по наполнению системы. Серверное хранилище рассчитано на подключение 5 тысяч камер.

Как пояснил инспектор отдела обеспечения систем видеонаблюдения и электронного контроля Вячеслав Чайка, с помощью имеющихся камер сейчас ищут автомобили, которые скрылись с мест ДТП или причастны к совершению преступлений.

«Также камеры играют роль раннего оповещения населения, чтобы в случае необходимости предупредить людей и избежать ситуации, которая сложилась в начале полномасштабного вторжения. В то же время, если нам удастся включить в систему все камеры в области, а их около 6 тысяч, то это позволит предотвращать массовые беспорядки, кражи и другие преступления», — добавил начальник Управления криминального анализа в Харьковской области Юрий Лемешко.

Напомним, в этом году в Харькове уже появился другой ситуационный центр. О его строительстве впервые сообщили в феврале. В мэрии комментировали, что в нем круглосуточно мониторят и анализируют оперативную обстановку, включая угрозы военного характера. Именно данные центра хотели использовать при внедрении дифференциации воздушных тревог в городе.