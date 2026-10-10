Били «бандеролью». Показали последствия удара по поликлинике в Харькове (фото)

10 октября около 12:30 российские военные нанесли удар по поликлинике в Слободском районе Харькова, сообщает Харьковская областная прокуратура.

По предварительным данным, россияне применили ракету типа «Бандероль». Зафиксировано попадание в стену между этажами. Возник пожар.

Горели помещения с первого по третий этажи, уточнили в ГСЧС.

Пострадали пять человек: три женщины и мужчина получили ранения, еще у одной женщины диагностировали острую реакцию на стресс.

В ходе ликвидации пожара пострадал спасатель. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», около 12:25 в Харькове прозвучали взрывы — российские дроны ударили вначале по Холодногорскому, а затем по Слободскому району. В Слободском районе удар нанесли по медицинскому учреждению. Кроме гражданских травмы получил спасатель ГСЧС.