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Били «бандеролью». Показали последствия удара по поликлинике в Харькове (фото)

Происшествия 16:37   10.10.2026
Оксана Якушко
Били «бандеролью». Показали последствия удара по поликлинике в Харькове (фото)

10 октября около 12:30 российские военные нанесли удар по поликлинике в Слободском районе Харькова, сообщает Харьковская областная прокуратура.

По предварительным данным, россияне применили ракету типа «Бандероль». Зафиксировано попадание в стену между этажами. Возник пожар.

Горели помещения с первого по третий этажи, уточнили в ГСЧС.
Пострадали пять человек: три женщины и мужчина получили ранения, еще у одной женщины диагностировали острую реакцию на стресс.

В ходе ликвидации пожара пострадал спасатель. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», около 12:25 в Харькове прозвучали взрывы — российские дроны ударили вначале по Холодногорскому, а затем по Слободскому району. В Слободском районе удар нанесли по медицинскому учреждению. Кроме гражданских травмы получил спасатель ГСЧС.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2026 в 16:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 октября около 12:30 российские военные нанесли удар по поликлинике в Слободском районе Харькова, сообщает Харьковская областная прокуратура.".