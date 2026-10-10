Били «бандеролью». Показали наслідки удару по поліклініці в Харкові (фото)

10 жовтня близько 12:30 російські військові завдали удару по поліклініці у Слобідському районі Харкова, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За попередніми даними, росіяни застосували ракету типу “Бандероль”. Зафіксовано попадання у стіну між поверхами. Виникла пожежа.

Горіли приміщення з першого по третій поверхи, уточнили у ДСНС.

Постраждали п’ятеро людей: троє жінок та чоловік отримали поранення, ще в однієї жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

У ході ліквідації пожежі постраждав рятувальник. Медичну допомогу йому надали на місці. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.

Як раніше повідомляла МГ «Об’єктив», близько 12:25 у Харкові пролунали вибухи — російські дрони вдарили спочатку по Холодногірському, а потім Слобідському району. У Слобідському районі удару завдали по медичній установі. Окрім цивільних травм отримав рятувальник ДСНС.