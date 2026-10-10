Харків атакують російські дрони: пожежа в медустанові, поранені

Близько 12:25 у Харкові пролунали вибухи – російські дрони вдарили спочатку по Холодногірському, а потім по Слобідському району.

Доповнено о 13.21. Серед постраждалих – працівник ДСНС, повідомив Ігор Терехов.

Доповнено о 13.15. Також у Слобідському районі постраждали 32-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес, розповів Олег Синєгубов.

І ще 63-річна жінка, яку медики госпіталізували.

Доповнено о 13:05. Наразі відомо про трьох постраждалих у наслідок ворожого удару по медичному закладу у Слобідському районі, розповів Ігор Терехов.

Влучання відбулося між 4-м та 5-м поверхами, горіли три поверхи.

Доповнено о 12:59. 42-річна жінка у Слобідському району отримала поранення і була госпіталізована, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ще постраждала 53-річна жінка. Медики надали допомогу на місці.

12:40

Ворожий дрон типу «Молнія» атакував Холодногірський район, повідомив невдовзі після вибухів заходів Ігор Терехов.

Незабаром стало відомо, що ще один удар ворожого дрона росіяни завдали по медустанові Слобідського району, в результаті на місці спалахнула пожежа, уточнив Терехов.

Внаслідок атаки на медустанову є поранені, повідомив Терехов, але їх кількість і стан уточнюють.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, одна людина постраждала через ворожий удар по Слобідському району.

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