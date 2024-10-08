Поранених внаслідок ракетного удару лікують в медзакладах Харкова (відео)
У медзакладах Харкова надають допомогу 15 пораненим внаслідок удару по цивільному підприємству, повідомили у ХОВА.
Близько 10:50 росіяни атакували ракетами цивільне підприємство в Індустріальному районі Харкова.
В одній з опорних лікарень Харківської області наразі перебувають 17 поранених, з них троє – у важкому стані, повідомив генеральний директор медзакладу Руслан Врагов.
Одна жінка знаходиться в операційній з внутрішньою кровотечею. Чоловіка з травматичною ампутацією верхньої кінцівки та опіками перевели до профільного закладу охорони здоров’я. Ще з одним чоловіком працюють у відділенні екстреної невідкладної допомоги.
«З 17 людей – двоє з легкими пораненнями. Їх оглянули, обстежили та відпустили додому за власним бажанням. Всі інші госпіталізовані до наших відділень – це і хірургія, і травматологія, і серцево-судинна хірургія. Фахівці працюють в посиленому режимі та надають усю необхідну допомогу потерпілим», – зазначив Руслан Врагов.
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:40. По Індустріальному району Харкова росіяни завдали двох ракетних ударів. Відомо про 28 постраждалих, з них 17 – госпіталізовано.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: больница, Индустриальный район Харькова, медицинское учреждение, ракетний удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 17:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У медзакладах Харкова надають допомогу 15 пораненим внаслідок удару по цивільному підприємству, повідомили у ХОВА.".