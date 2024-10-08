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Поранених внаслідок ракетного удару лікують в медзакладах Харкова (відео)

Суспільство 17:43   08.10.2024
Оксана Якушко
Поранених внаслідок ракетного удару лікують в медзакладах Харкова (відео)

У медзакладах Харкова надають допомогу 15 пораненим внаслідок удару по цивільному підприємству, повідомили у ХОВА.

Близько 10:50 росіяни атакували ракетами цивільне підприємство в Індустріальному районі Харкова.

В одній з опорних лікарень Харківської області наразі перебувають 17 поранених, з них троє – у важкому стані, повідомив генеральний директор медзакладу Руслан Врагов.

Одна жінка знаходиться в операційній з внутрішньою кровотечею. Чоловіка з травматичною ампутацією верхньої кінцівки та опіками перевели до профільного закладу охорони здоров’я. Ще з одним чоловіком працюють у відділенні екстреної невідкладної допомоги.

«З 17 людей – двоє з легкими пораненнями. Їх оглянули, обстежили та відпустили додому за власним бажанням. Всі інші госпіталізовані до наших відділень – це і хірургія, і травматологія, і серцево-судинна хірургія. Фахівці працюють в посиленому режимі та надають усю необхідну допомогу потерпілим», – зазначив Руслан Врагов.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:40. По Індустріальному району Харкова росіяни завдали двох ракетних ударів. Відомо про 28 постраждалих, з них 17 – госпіталізовано.

Читайте також: Удар по Харкову: постраждалих вже 28, пожежу ще не загасили – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 17:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У медзакладах Харкова надають допомогу 15 пораненим внаслідок удару по цивільному підприємству, повідомили у ХОВА.".