У Харкові пролунав вибух: ракета або КАБ ударили по виробництву

Близько 10:40 8 жовтня у Харкові пролунав вибух. Над містом видніється дим. Мер і начальник ХОВА опублікували попередню інформацію.

Доповнено о 10.56. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що по Харкову вдарив КАБ. “Приліт” в Індустріальному районі – за попередніми даними, пошкоджено цивільне виробництво.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по Харкову. За попередніми даними, били ракетою. При цьому інформації про постраждалих та руйнування немає.

Повітряної тривоги в момент “прильоту” в Харкові не було. Відбій дали о 05:10 ранку. Ні Повітряні сили ЗСУ, ні начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник не попереджали про загрозу.