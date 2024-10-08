У Харкові пролунав вибух: ракета або КАБ ударили по виробництву
Близько 10:40 8 жовтня у Харкові пролунав вибух. Над містом видніється дим. Мер і начальник ХОВА опублікували попередню інформацію.
Доповнено о 10.56. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що по Харкову вдарив КАБ. “Приліт” в Індустріальному районі – за попередніми даними, пошкоджено цивільне виробництво.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по Харкову. За попередніми даними, били ракетою. При цьому інформації про постраждалих та руйнування немає.
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Повітряної тривоги в момент “прильоту” в Харкові не було. Відбій дали о 05:10 ранку. Ні Повітряні сили ЗСУ, ні начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник не попереджали про загрозу.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 10:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:40 8 жовтня у Харкові пролунав вибух. Над містом видніється дим. Мер і начальник ХОВА опублікували попередню інформацію".