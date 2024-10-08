Live
  • Вт 08.10.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.22

У Харкові пролунав вибух: ракета або КАБ ударили по виробництву

Події 10:46   08.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові пролунав вибух: ракета або КАБ ударили по виробництву

Близько 10:40 8 жовтня у Харкові пролунав вибух. Над містом видніється дим. Мер і начальник ХОВА опублікували попередню інформацію.

Доповнено о 10.56. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що по Харкову вдарив КАБ. “Приліт” в Індустріальному районі – за попередніми даними, пошкоджено цивільне виробництво.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по Харкову. За попередніми даними, били ракетою. При цьому інформації про постраждалих та руйнування немає.

Читайте також: Зруйновано навчальний заклад, постраждали двоє: РФ вдарила КАБом по Куп’янську 

Повітряної тривоги в момент “прильоту” в Харкові не було. Відбій дали о 05:10 ранку. Ні Повітряні сили ЗСУ, ні начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник не попереджали про загрозу.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Раптові «прильоти» по Харкову: «локаційно було чисто» – TLk
Раптові «прильоти» по Харкову: «локаційно було чисто» – TLk
08.10.2024, 12:05
Новини Харкова — головне за 8.10: раптові «прильти» в місті, поранені
Новини Харкова — головне за 8.10: раптові «прильти» в місті, поранені
08.10.2024, 11:34
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
07.10.2024, 08:08
ISW: РФ просунулася у Вовчанську та заявила про захоплення агрегатного заводу
ISW: РФ просунулася у Вовчанську та заявила про захоплення агрегатного заводу
08.10.2024, 07:24
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
07.10.2024, 10:29
Вибухи в Харкові: постраждав 16-річний, під завалами – люди (доповнюється)
Вибухи в Харкові: постраждав 16-річний, під завалами – люди (доповнюється)
08.10.2024, 12:18

Новини за темою:


Ви читали новину: «У Харкові пролунав вибух: ракета або КАБ ударили по виробництву»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 10:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:40 8 жовтня у Харкові пролунав вибух. Над містом видніється дим. Мер і начальник ХОВА опублікували попередню інформацію".