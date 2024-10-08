В Харькове прогремел взрыв: ракета или КАБ ударили по производству
Около 10:40 8 октября в Харькове раздался взрыв. Над городом виднеется дым. Мэр и начальник ХОВА опубликовали предварительную информацию.
Дополнено в 10:56. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что по Харькову ударил КАБ. «Прилет» в Индустриальном районе — по предварительным данным, повреждено гражданское производство.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по Харькову. По предварительным данным, били ракетой. При этом информации о пострадавших и разрушениях нет.
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Воздушной тревоги в момент «прилета» в Харькове не было. Отбой дали в 05:10 утра. Ни Воздушные силы ВСУ, ни начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник не предупреждали об угрозе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: врыв, новости Харькова, прилет, ракета, терехов;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 10:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:40 8 октября в Харькове раздался взрыв. Над городом виднеется дым. Мэр и начальник ХОВА опубликовали предварительную информацию".