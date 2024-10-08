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В Харькове прогремел взрыв: ракета или КАБ ударили по производству

Происшествия 10:46   08.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове прогремел взрыв: ракета или КАБ ударили по производству

Около 10:40 8 октября  в Харькове раздался взрыв. Над городом виднеется дым. Мэр и начальник ХОВА опубликовали предварительную информацию.

Дополнено в 10:56. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что по Харькову ударил КАБ. «Прилет» в Индустриальном районе — по предварительным данным, повреждено гражданское производство.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по Харькову. По предварительным данным, били ракетой. При этом информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Воздушной тревоги в момент «прилета» в Харькове не было. Отбой дали в 05:10 утра. Ни Воздушные силы ВСУ, ни начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник не предупреждали об угрозе.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 10:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:40 8 октября  в Харькове раздался взрыв. Над городом виднеется дым. Мэр и начальник ХОВА опубликовали предварительную информацию".