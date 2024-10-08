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Разрушено учебное заведение, пострадали двое: РФ ударила КАБом по Купянску

Происшествия 08:54   08.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Разрушено учебное заведение, пострадали двое: РФ ударила КАБом по Купянску Фото: Олег Синегубов/Telegram

В утренней сводке 8 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов РФ Харьковской области.

В 16:21 оккупанты выпустили на Купянск авиабомбу. КАБ упал на спортивной площадке на территории одного из учебных заведений города. Здание частично разрушено, пострадал 35-летний мужчина и 57-летняя женщина.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Регулярно в течение дня армия РФ била по Богодуховскому району. Днем минометным обстрелом россияне повредили частный дом и электросети.

«17:37 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Мироновка. В результате обстрела горела трава на площади 2 га. 17:00 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. В результате обстрела частично повреждены 16 частных домов и два двухэтажных многоквартирных дома. Второе попадание произошло в поле вблизи с. Мироновка», – написал Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 08:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 8 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов РФ Харьковской области.".