Разрушено учебное заведение, пострадали двое: РФ ударила КАБом по Купянску

В утренней сводке 8 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов РФ Харьковской области.

В 16:21 оккупанты выпустили на Купянск авиабомбу. КАБ упал на спортивной площадке на территории одного из учебных заведений города. Здание частично разрушено, пострадал 35-летний мужчина и 57-летняя женщина.

Регулярно в течение дня армия РФ била по Богодуховскому району. Днем минометным обстрелом россияне повредили частный дом и электросети.

«17:37 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Мироновка. В результате обстрела горела трава на площади 2 га. 17:00 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. В результате обстрела частично повреждены 16 частных домов и два двухэтажных многоквартирных дома. Второе попадание произошло в поле вблизи с. Мироновка», – написал Синегубов.