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Новости Харькова — главное за 8 октября: как прошла ночь

Украина 07:32   08.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 8 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:32

ISW: россияне продвинулись в Волчанске и заявили о захвате агрегатного завода

На полученных геолокационных кадрах видно, что оккупанты вновь продвигаются в Волчанске – их присутствие замечают в центре города. Кроме того, по данным российских источников, РФ вновь захватила агрегатный завод. Однако пока что в ISW не могут найти этому подтверждений. Последние несколько дней враг не оставляет попыток продвинуться на северо-востоке от Харькова – атакует около Волчанска, Тихого и Старицы.

Кроме того, российские блоггеры заявили об успехах российской армии возле Колесняковки и Кругляковки, что на юго-востоке от Купянска. В то же время, по данным ISW, изменений на Купянском направлении не наблюдается.

«Российские силы атаковали северо-восточнее Купянска возле Синьковки, восточнее Купянска возле Кучеровки, юго-восточнее Купянска возле Кругляковки, Новоосинового, Степной Новоселовки», – добавили аналитики.

07:05

Ночью над областью летали «шахеды», враг запускал КАБы, была угроза для Харькова

Тревогу в Харькове и области объявили в 23:54. Вначале в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской авиации, вскоре – сообщили о пусках КАБ в сторону Харькова с Белгородщины. 

В 00:27 дали отбой. А через полтора часа, в 02:01, в область залетели «шахеды». 

В 02:48 БПЛА подлетели к Харькову, об опасности для горожан сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. 

В 03:20 «шахеды» покинули Харьковщину. Однако в 04:23 тревогу возобновили – вновь из-за активности вражеской авиации на северо-востоке. 

На этот раз обошлось без пусков авиабомб и уже в 05:20 прозвучал отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 07:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".