Новости Харькова — главное за 8 октября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:32
ISW: россияне продвинулись в Волчанске и заявили о захвате агрегатного завода
На полученных геолокационных кадрах видно, что оккупанты вновь продвигаются в Волчанске – их присутствие замечают в центре города. Кроме того, по данным российских источников, РФ вновь захватила агрегатный завод. Однако пока что в ISW не могут найти этому подтверждений. Последние несколько дней враг не оставляет попыток продвинуться на северо-востоке от Харькова – атакует около Волчанска, Тихого и Старицы.
Кроме того, российские блоггеры заявили об успехах российской армии возле Колесняковки и Кругляковки, что на юго-востоке от Купянска. В то же время, по данным ISW, изменений на Купянском направлении не наблюдается.
«Российские силы атаковали северо-восточнее Купянска возле Синьковки, восточнее Купянска возле Кучеровки, юго-восточнее Купянска возле Кругляковки, Новоосинового, Степной Новоселовки», – добавили аналитики.
07:05
Ночью над областью летали «шахеды», враг запускал КАБы, была угроза для Харькова
Тревогу в Харькове и области объявили в 23:54. Вначале в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской авиации, вскоре – сообщили о пусках КАБ в сторону Харькова с Белгородщины.
В 00:27 дали отбой. А через полтора часа, в 02:01, в область залетели «шахеды».
В 02:48 БПЛА подлетели к Харькову, об опасности для горожан сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
В 03:20 «шахеды» покинули Харьковщину. Однако в 04:23 тревогу возобновили – вновь из-за активности вражеской авиации на северо-востоке.
На этот раз обошлось без пусков авиабомб и уже в 05:20 прозвучал отбой.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, КАБ, тревоги, хроника, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 07:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".