Харьков третий раз за день атаковали с воздуха: за 15 минут четыре КАБа
В Харькове прогремела еще одна серия взрывов около 17:15 8 октября. Это уже третья атака за день.
Дополнено в 17:42. По Харькову ударили около четырех КАБов — в 17:00 и 17:15. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары пришлись по открытым территориям. В результате удара в 17:00 есть погибшие. Подробнее.
Перед взрывами, прогремевшими в 17:15, Воздушные силы ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировали о приближении к городу российских КАБов.
Перед этим взрывы в Харькове раздались около 17:00. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» по многоэтажке. Известно уже о двух погибших.
Утром в Харькове также было два «прилета». Причем весьма загадочных: об угрозе не предупредили ни Воздушные силы ВСУ, ни мониторинговые каналы. А тип оружия до сих пор устанавливают. Известно о 28 пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, кабы, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 17:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прогремела еще одна серия взрывов около 17:15 8 октября. Это уже третья атака за день".