Удар по Харькову: пострадавших уже 28, пожар еще не потушили – Синегубов
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Предварительно, около 10:40 8 октября, по Индустриальному району Харькова были нанесены два ракетных удара. Об этом сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Поврежденно гражданское предприятие, тип боеприпаса еще не установлен, поскольку там еще идет ликвидация последствий, идет еще пожар. Наши подразделения ГСЧС и Нацполиции работают на местах. Сейчас известно о 28 пострадавших, из них 17 – госпитализированы», — сказал Синегубов.
Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:40. Удары зафиксировали в Индустриальном районе. 7 человек, в том числе 16-летнего подростка, госпитализировали, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: боеприпас, пожары, ракети, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 15:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, около 10:40 8 октября, по Индустриальному району Харькова были нанесены два ракетных удара. Об этом сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".