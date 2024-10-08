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Удар по Харькову: пострадавших уже 28, пожар еще не потушили – Синегубов

Происшествия 15:32   08.10.2024
Виктория Яковенко
Удар по Харькову: пострадавших уже 28, пожар еще не потушили – Синегубов скриншот

Предварительно, около 10:40 8 октября, по Индустриальному району Харькова были нанесены два ракетных удара. Об этом сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Поврежденно гражданское предприятие, тип боеприпаса еще не установлен, поскольку там еще идет ликвидация последствий, идет еще пожар. Наши подразделения ГСЧС и Нацполиции работают на местах. Сейчас известно о 28 пострадавших, из них 17 – госпитализированы», — сказал Синегубов.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:40. Удары зафиксировали в Индустриальном районе. 7 человек, в том числе 16-летнего подростка, госпитализировали, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 15:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, около 10:40 8 октября, по Индустриальному району Харькова были нанесены два ракетных удара. Об этом сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".